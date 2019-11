Nicolae Robu îl completează pe… Iisus: ”La patru palme primite pe obraji, răspunde cu o a cincea, mai puternică decât cele încasate”

Primarul Nicolae Robu recunoaşte că nu se poate lăuda, ca alţii, că este expert în exegeza bibliei, dar ştie o vorbă a lui Iisus: când cineva îţi dă o palmă pe obraz, să întorci şi celălalt. El este “mai permisiv” şi admite chiar încă câte o palmă pe fiecare obraz, dar nu mai mult decât atât. După patru încasate, răspunde cu una mai puternică decât cele patru încasate. În felul său.

El a făcut afirmaţia în contextul în care a precizat că întotdeauna a fost deschis la colaborare cu cei de la putere, indiferent de culoarea lor politică, dar răspunsul nu a fost întotdeauna pe măsura aşteptărilor.

“Nu am procedat politicianist (când era rector al UPT, n.r.), nu am aruncat vorbe grele în stil politicianist şi fac niciodată. Când sunt atacat, mai dau şi eu câte o replică. Şi în Biblie spune când primeşti o palmă pe un obraz să întorci şi celălalt obraz. Dar nu ţi se spune ce să faci când mai primeşti o palmă pe celălalt obraz. recunosc că am lacune în domeniu. Eu am înţeles că a cincea nu mai trebuie lăsată sub nicio formă, şi o dau eu, o dau astfel încât să însemne mai mult decât au însemnat cele patru primite”, a spus primarul Nicolae Robu.

