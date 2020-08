Nicolae Robu, judecat pentru săvârșirea infracţiunii de abuz în serviciu în formă continuată

Judecătorii de la Tribunalul Timiș au luat marți decizia în dosarul 5736/30/2019 în care primarul Timișoarei, Nicolae Robu, este trimis în judecată sub acuzația că a vândut ilegal două apartamente.

Marţi 4 august, Tribunalul Timiş a respins cererile de excepţie invocate de inculpaţi şi i-a trimis pe toţi în judecată, în stare de libertate. Decizia poate fi contestată în trei zile.

Au mai fost trimişi în judecată Ioan Cojocari, fostul viceprimar Traian Stoia şi actualul viceprimar Dan Diaconu, Constantin Miuţ, Staia Martin, Virlea Simona şi Iova Babriela.

”În baza art. 346 alin.2 rap.la art. 345 alin.1-alin.2 C. proc. pen. respinge ca neîntemeiate excepţiile invocate de inculpaţii M. N.-C. prin apărător ales Paşca Ionuţ, C.G. C. prin apărător ales Fanu Moca Adrian, C. I. prin apărător ales Paşca Viorel, R. N. prin apărător ales Sabou Daniel, D. D. A. prin apărător ales Anastasescu Arcadie, S. T. C. prin apărător ales Paşca Viorel, S. M. prin apărător ales Paşca Viorel, V. S. prin apărător ales Gîrbovean Adrian şi I. G. prin apărător ales Gîrbovean Adrian. În baza art. 346 alin.2 C. proc. pen. constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 889/P/2014 al Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Structura Centrală- Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie, privind pe inculpaţii : 1. M. N.-C., trimis în judecată pentru săvârșirea infracţiunii de abuz în serviciu în formă continuată, prev. de art. 35 alin. 1 Cp., rap. la art. 132 din Legea 78/2000, rap. la art. 297 Cp., cu referire la art. 309 Cp., cu aplic. art. 5 Cp; 2. C. G. C., trimis în judecată pentru săvârșirea infracţiunii de abuz în serviciu în formă continuată, prev. de art. 35 alin. 1 Cp., rap. la art. 132 din Legea 78/2000, rap. la art. 297 Cp., cu referire la art. 309 Cp., cu aplic. art. 5 Cp.; 3. C. I., trimis în judecată pentru săvârșirea infracţiunii de abuz în serviciu în formă continuată, prev. de art. 35 alin. 1 Cp., rap. la art. 132 din Legea 78/2000, rap. la art. 297 Cp., cu referire la art. 309 Cp., cu aplic. art. 5 Cp.; 4. R. N., trimis în judecată pentru săvârșirea infracţiunii de abuz în serviciu în formă continuată, prev. de art. 35 alin. 1 Cp., rap. la art. 132 din Legea 78/2000, rap. la art. 297 Cp., cu aplic. art. 5 Cp.; 5. D. D. A., trimis în judecată pentru săvârșirea infracţiunii de abuz în serviciu, prev. de art. 132 din Legea 78/2000, rap. la art. 297 Cp., cu aplic. art. 5 Cp.; 6. S. T. C., trimis în judecată pentru săvârșirea infracţiunii de abuz în serviciu, prev. de art. 132 din Legea 78/2000, rap. la art. 297 Cp., cu aplic. art. 5 Cp.; 7. S. M., trimis în judecată pentru săvârșirea infracţiunii de abuz în serviciu în formă continuată, prev. de art. 35 alin. 1 Cp., rap. la art. 132 din Legea 78/2000, rap. la art. 297 Cp., cu aplic. art. 5 Cp.; 8. V.S., trimisă în judecată pentru săvârșirea infracţiunii de abuz în serviciu, prev. de art. 132 din Legea 78/2000, rap. la art. 297 Cp., cu aplic. art. 5 Cp. şi 9. I. G., trimisă în judecată pentru săvârșirea infracţiunii de abuz în serviciu, prev. de art. 132 din Legea 78/2000, rap. la art. 297 Cp., cu aplic. art. 5 Cp. a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţii M. N.-C., C. G. C., C. I., R. N., D. D. A., S. T. C., S. M., V. S. şi I. G. aflaţi în stare de libertate. Dispune comunicarea prezentei încheierii procurorului, inculpaţilor M. N.-C., C. G. C., C. I., R. N., D. D. A., S. T.C., S.M., V. S. şi I. G. şi părţii civile Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 04.08.2020”. se menționează în sentința judecătorilor.

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie au dispus în 2019 trimiterea în judecată, în stare de libertate, a celor nouă inculpaţi în legătură cu vânzarea frauduloasă şi la preţuri modice a 207 imobile, majoritatea situate în centrul vechi al municipiului Timişoara. Prejudiciul total este estimat la circa 9.500.000 de euro, arăta un comunicat al DNA.

În data de 30 decembrie 2019, procurorii au anunţat finalizarea anchetei şi au dispus trimiterea în judecată a 9 persoane din Primăria Timişoara, în dosarul de corupție în care prejudiciul estimat este de peste 40 de milioane de lei. În dosar sunt vizaţi fostul primar, Gheorghe Ciuhandu – 61 de contracte, Nicuşor Miuț, fostul director al Serviciului Patrimoniu din Primăria Timișoara, Ioan Cojocari, fostul secretar al Primăriei – 61 de contracte, actualul primar, Nicolae Robu – 2 contracte, viceprimarul Dan Diaconu – 1 contract, Traian Stoia. fost viceprimar – 1 contract, şi Martin Staia, fost director Direcţiei Clădiri, din cadrul municipiului Timişoara – 2 contracte, Simona Vîrlea, jurost – un contract şi Gabriela Iova, jurist – 1 contract.

Conform procurorilor DNA, „în perioada septembrie 1996 – ianuarie 2014, cei nouă funcționari publici din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și-ar fi încălcat atribuțiile legate de aplicarea Legii 112/1995 pentru a vinde, în mod nelegal, 207 de imobile ce aparțin fondului locativ de stat, unor persoane care nu ar fi avut nici un drept să le cumpere, cauzând un prejudiciu de 42.756.719 lei (9.514.392 euro) în dauna statului”.

“Eu nu am vândut nicio casă la niciun ţigan, dimpotrivă, am câştigat în instanţă, pentru municipalitate, trei clădiri importante spitaliceşti în zona centrală şi cele opt cinematografe. Am fost acum la camera preliminară (a Tribunalului Timiş, n.r.) şi vom vedea ce se va întâmpla. Am fost la DNA pentru două magherniţe amenajate ca locuinţe, dintr-o magazie de lemne, într-un fundal de curte, care au fost vândute către nişte amărâţi, cazuri sociale. Vândute, nu cu încălcarea legii. Eu nici nu am ştiut cum stau lucrurile când am fost prima dată la DNA. Am aflat abia ulterior, când mi-am luat avocat, că nici măcar nu s-a încălcat legea, ci o hotărâre de guvern, care trebuia respectată, dar nu a fost încălcată legea aşa cum prevede Curtea Constituţională pentru o faptă, ca să dobândească statut de abuz în serviciu. Vom vedea ce se va întâmpla în continuare, eu sunt senin şi nevinovat”, susţinea Nicolae Robu, în urmă cu două luni.

