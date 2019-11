Nicolae Robu: ”Primăria Timișoara a fost la un pas de a intra în incapacitate de plată”

Taxele şi impozitele în Timişoara vor rămâne neschimbate în 2020

Primarul Nicolae Robu recunoaşte: Primăria Timişoara a scăpat “la mustaţă” de intrarea în incapacitate de plăţi, dacă nu creşteau unele taxe, respectiv cea aplicată limuzinelor.

În cadrul dezbaterii publice care a avut loc joi la primăria Timişoara, pe tema taxelor şi impozitelor pe anul 2020, primarul Nicolae Robu a anunţat că în anul 2020 taxele şi impozitele locale vor rămâne neschimbate, excepţie face o taxă pentru căsătoriile care se vor oficia, la cerere, în alte locaţii decât la Casa căsătoriilor, precum şi o taxă de salubrizare cerută de sistem.

“Anul trecut am fost nevoiţi să majorăm foarte puţin unele taxe pentru maşinile de mare capacitate, ca limuzine. Dacă noi nu am fi procedat anul trecut la acele majorări, câte puţin de la mulţi, atunci vă garantez, iar domnul Bodo vă poate confirma că am fi intrat în incapacitate de plată. Aşa s-a dovedit o măsură înţeleaptă şi nu am avut probleme de funcţionare. Pentru 2020 nu mai facem nicio majorare. Este o taxă care se aplică pentru oficierea căsătoriei în altă locaţie decât la Casa căsătoriilor, la ore în afara programului şi în alte locaţii, pentru care se va plăti o taxă.

Mai este o creştere a taxei de salubrizare pentru că s-a redefinit sistemul de salubrizare şi asta s-a impus. Noi nu am vrut să mai umblăm la majorări de taxe şi impozite. Noi am înţeles că stabilitatea fiscală locală şi naţională sunt necesare, pentru că trebuie să se poată opera şi cu ideea de predictibilitate. Acum putem funcţiona pe acelaşi sistem şi în 2020. Nu se majorează taxele”, a afirmat Nicolae Robu.

Plângeri au venit din partea celor din sistemul hotelier, care au spus că taxa hotelieră de 2% este mult prea mare, la fel ca şi dublarea impozitului pe clădire.

Corina Macrin, reprezentanta a 22 de agenţi din domeniul HORETIM a precizat că este vorba despre oamenii din industria ospitalităţii care nu vor să intre în incapacitate de plăţi.

“Taxa hotelieră de 2% nu ne permitem să o plătim. Profitul real din industria ospitalieră este de cca 9-10%. Noi suntem interesaţi să aducem turişti în Timişoara şi o facem pe cont propriu. Este foarte mult pentru noi 2%. O putem aplica după ce Timişoara devine mult mai cunoscută, când avem o istorie, dar deocamdată ne este foarte greu. Nu vrem să o anulăm, dar să fie redusă. De asemenea, impozitul pe clădiri s-a dublat. Noi nu mai putem investi, ci trăim să acoperim cheltuielile de funcţionare. Este prea mult dublarea. Dacă se poate găsi o soluţie, dar nu la dublare. Pentru a te menţine în servicii de top care să atragă turiştii trebuie investiţii, iar taxele sunt foarte mari. Avem nevoie de suportul dv, este o sumă reprezentativă dublarea”, a spus Corina Macrin.

Primarul Nicolae Robu nu şi-a luat niciun angajament, ci a promis că se vor analiza soluţii de sprijin.

Comentarii

comentarii