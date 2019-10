Noaptea Albă a Galeriilor 2019, în Timișoara, Arad, și în alte 11 orașe din România

Noaptea Albă a Galeriilor 2019 va avea loc, în 11 octombrie, de la ora 19.00, la ora 02.00, la Timișoara și Arad, dar și în alte 11 orașe din România.

O nouă ediție NAG invită publicul din treisprezece orașe să parcurgă un traseu nocturn în compania artei contemporane.

Cu acest prilej, vor avea loc vernisaje, performance-uri, spații alternative, galerii de artă și ateliere de artist, toate împreună generând an de an o nouă hartă a orașelor, în care are loc acest eveniment.

Este vorba de București, Arad, Brașov, Cluj Napoca, Craiova, Iași, Miercurea Ciuc, Petrila, Reșița, Sfântu Gheorghe, Sibiu, Târgu Mureș și Timișoara!

Programul NAG Național inițiat și coordonat de Asociația Ephemair este dezvoltat cu sprijinul BRD Groupe Societe Generale în orașele participante de către partenerii săi locali.





