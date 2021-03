Noi numiri în echipa de management financiar a rețelei de magazine Profi

Luna martie debuteaza cu marirea echipei de management financiar a retelei de magazine Profi. Dumitru Dragomir, pana acum director financiar, a preluat funcția de vicepresedinte, director de eficienta afacerii, pozitie din care va reprezenta compania în relațiile cu principalii sai parteneri și colaboratori, gestionand totodata din perspectivă financiară planurile de dezvoltare.

“Voi avea o privire mai larga asupra organizatiei noastre, cu accent pe zonele de eficientizare a businessului, iar contributiile mele vor determina in mai mare masura ratiunile care stau la baza diverselor actiuni pe care le intreprindem,” a declarat Dumitru Dragomir.

Dumitru va participa in acelasi timp si la inducția lui Andrei Bica, noul director financiar al retelei. Acesta vine cu peste 20 de ani de experiență financiara relevantă, lucrand anterior ca Deputy CFO la Telekom și Director Finance Business Partnering la Vodafone. Pe lângă cunostintele din industria telecomunicațiilor, Andrei Bica aduce cu sine și o experiență solidă în retail-ul alimentar avand in vedere rolul pe care l-a jucat ca Head of Finance & Accounting la METRO.

“Sunt curios din fire si vreau sa aflu cat mai multe despre insighturile businessului Profi. Ceea ce m-a determinat sa ma alatur acestei echipe este cresterea extraordinara care a dus reteaua pe o pozitie de lider in domeniu, asa ca ma bucur ca pot contribui la dezvolvarea ei in perioada urmatoare.

Cu mai mult de 1400 de magazine in peste 600 de localitati si aproape 22000 de angajati, Profi este reteaua de retail modern cu cea mai mare acoperire geografica si cel mai mare numar de magazine din Romania.

Comentarii

comentarii