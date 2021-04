Noi tehnologii produse la fabrica de componente electronice Continental Automotive din Timișoara

Dezvoltarea de noi tehnologii reprezintă un proces constant la fabrica de componente electronice Continental din Timișoara. Apariția generațiilor tot mai inovatoare de componente determină o extindere semnificativă a portofoliului de produse. Acest lucru este posibil și prin implementarea tehnologiilor industriei 4.0 care contribuie la o calitate ridicată a acestora.

Un exemplu de produs ajuns la o nouă generație este instrumentul de bord digital (Digital Instrument cluster), care sprijină șoferul cu setări și informații de bază despre viteză, starea combustibilului, navigare, sistem multimedia. Față de modelele mai vechi, această nouă generație permite afișarea unor notificări personalizate, adaptate în funcție de cerințele șoferului. Totodată, se poate vizualiza și o hartă a sistemului de navigaţie, informații despre recunoașterea indicatoarelor rutiere, viteza de rulare, timpul total aflat la volan ș.a.

În categoria dispozitivelor care asigură un condus mai ușor și oferă confort șoferului se încadrează și unitatea de afișare (Head-up Display), proiectat exact pe parbrizul mașinii. Pe lângă informațiile esențiale, precum viteza, consumul, avertizări de trafic, distanța până la următorul viraj, noua generație deține o calitate îmbunătățită a informațiilor, astfel încât șoferului îi va fi mai simplă orientarea în trafic și perceperea vehiculelor care se află în apropierea sa.

„Centrul de producție de componente electronice Continental Automotive din Timișoara are o gamă diversă de produse pe care o extindem de la o generație la alta, evoluează în mod activ și cuprinde inovații care fac viața conducătorului auto și a pasagerilor mai ușoară. Conducem industria automotive către un nou nivel de inovație prin tehnologiile și produsele de top pe care le fabricăm și care aduc un plus de siguranță și confort. Implicarea, determinarea și ambiția sunt punctele forte ale angajaților noștri, iar succesul calității produselor se află în mâinile lor“, spune Dr. Ralf Luchs, directorul facricii de componente electronice Continental din Timișoara.

Sistemul de control al amortizării este un alt produs de generație nouă, fabricat în Timișoara, care are o importanță majoră în cadrul sistemelor de siguranță a vehiculelor, la care echipa Continental lucrează cu pasiune. Acesta oferă un grad mai eficient de stabilitate și siguranță prin detectarea suprafeței drumului cu ajutorul unor senzori. Pentru a menține dinamica și durabilitatea laolaltă, unitatea de amortizare are încorporat aluminiu de rezistență ridicată.

Un al patrulea produs nou care este fabricat în centrul de producție din Timișoara este unitatea de control a întreg ansamblului de siguranță pasivă, dedicată platformelor convenționale și electrice ale unui producător premium de autovehicule. Această unitate poate comanda până la 48 de dispozitive de siguranță precum airbag-uri, centuri de siguranță, întrerupătoare alimentare energie, activare lumini de avertizare, apel servicii de urgență și furnizare date geolocație în cazul unui eveniment rutier. De asemenea, generația din care face parte acest produs, dar și produsul în sine, reprezintă un pas mai aproape de realizarea Viziunii Zero pe care o are Continental – zero fatalități de accidente rutiere.

Fabrica de componente electronice din Timișoara produce unități de control pentru airbag, sisteme electronice de frânare și parcare, pedale de accelerație cu buclă de răspuns, unități de control pentru echipamente speciale, atenuarea suspensiei pneumatice și pentru stabilizare verticală, unități de comandă pentru direcție asistată, unități de control pentru reglarea suspensiei și pentru stabilizarea la sarcina dinamică, unități de afișare centrală de tip standard, Head-Up și Combiner Head-Up și instrumente de bord. Anual, aici sunt fabricate aproximativ 15 milioane de produse finite.

