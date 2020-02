Noului ATR 72-600 (YR-ATJ) din flota Tarom a aterizat la Timișoara, în primul zbor comercial

Prima aeronavă din seria celor 9 de tip ATR 72-600, YR-ATJ, intrată în flota Tarom, a efectuat joi primul zbor comercial pe ruta București – Timișoara. Aeronava are o capacitate de transport crescută față de aeronavele ATR existente în flota TAROM, poate transporta până la 72 de pasageri, pe o distanță maximă de aproximativ 1.500 kilometri, și este menită să deservească piața internă și regională. Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor a anunțat recent că managementul companiei Tarom a semnat contractul de leasing pentru achiziția a nouă avioane noi – ATR 72-600, cu 72 de locuri, care vor fi folosite pentru zboruri regionale (interne și externe) și vor înlocui ATR-urile pe care compania le are în prezent în flotă. Aeronavele sunt achiziționate în leasing operațional pe o perioadă de 10 ani. În prezent, flota de avioane ATR deținută de Tarom are peste 19 ani vechime.

