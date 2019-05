O armă şi rămășițe umane, descoperite în pivnița unei case

Descoperire terifiantă în pivniţa casei din Arad în urma unor lucrări de renovare.

Astfel, în pivniţa clădirii de pe strada Gheorghe Popa de Teiuş, nr. 7 a fost descoperită o puşcă datând probabil din perioada celui de Al Doilea Război Mondial. Arma se găseşte într-o avansată stare de degradare, dar e menită să deschidă o poveste îngrozitoare, despre ceea ce s-a întâmplat acolo în perioada ocupaţiei naziste a Aradului.

Conform unuia dintre proprietari, imobilul ar fi fost folosit de nazişti pentru a-i tortura şi ucide pe evrei. Astfel, pivniţele ar fi fost transformate în săli de tortură iar grădina ar fi servit ca şi loc de veci pentru cei care au sfârşit acolo. În sprijinul celor afirmate vine descoperirea unor oseminte umane în trecut, cu ocazia tăierii vegetaţiei care a năpădit grădina şi acum prin descoperirea puştii de care aminteam (foto, jos). În pivniţa casei mai există o intrare (zidită pe vremea comuniştilor) într-un tunel care ducea până la Palatul Administrativ în care funcţionează Primăria Municipiului Arad şi Prefectura.

Proprietarii vorbesc şi despre vizita unui evreu stabilit în SUA, care a avut loc imediat după Revoluţie. Temându-se că acesta vine să revendice imobilul, proprietarii l-au întrebat ce intenţii are. Omul a răspuns cu durere că a vrut doar să revadă casa, pe care nu şi-o doreşte nici într-un caz.

Momentan, descoperirile s-au oprit, dar cu siguranţă locul mai are multe de oferit, dacă grădina, pivniţa şi eventual fostul grajd (unde unul dintre proprietari efectuează lucrări chiar acum) ar fi cercetate de specialişti. În plus, clădirea principală are tavan dublu, care – din nou – ar putea oferi surprize la o cercetare specializată.

De remarcat, că proprietarii intenţionează să înceapă demersurile pentru includerea clădirii în Lista Monumentelor Istorice din Judeţul Arad.

Sursa: newsar.ro

Comentarii

comentarii