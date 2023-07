Academia Română Timișoara si Universitatea Politehnica Timișoara au organizat simpozionul „Reziliența și sustenabilitatea construcțiilor cu structură hibridă aplicând intens oțelul”, în cadrul celei de a 8-a ediții a unei manifestări internaționale cu privire la durabilitatea și sustenabilitatea mediului construit (Life-Cicle Civil Engineering IALCCE 2023), la Milano Italia.

Evenimentul reprezentă o nouă recunoaștere internațională pentru școala timișoreană de construcții și a cuprins lucrări cu autori din Anglia, Croația, Finlanda, Italia, Olanda (Țările de Jos) și Romania.

Organizarea simpozionulului a fost realizată în tandem de către cele două instituții, coordonatorul principal fiind academician Dan Dubină, membru în Comitetul Director al IALCCE 2023, secondat de către profesorii Florea Dinu și Viorel Ungureanu, de la Departamentul de Construcții Metalice și Mecanica Construcțiilor (CMMC) a Facultății de Construcții din cadrul UPT.

Simpozionului general, la care au participat delegați din 50 de țări de pe mapamond, a cuprins 9 sesiuni plenare, 80 de sesiuni tehnice, incluzand sesiuni speciale și simpozioane tematice. Volumul electronic al Simpozionului, intitulat „Life-Cycle of Structures and Infrastructure Systems” (editori Fabio Biondini & Dam M. Frangopol), cupride 504 lucrări cu autori din 45 de țări. Lucrările vor fi indexate WoS (Clarivate).

Simpozionul tematic „Resilience and Sustainability of Steel based Hybrid Building Structures in the Life Cycle Environment”, organizat de echipa mixtă timișoreană, a cuprins lucrări cu autori din Anglia, Croația, Finlanda, Italia, Olanda (Țările de Jos) și Romania, tematicile abordate fiind legate de:

Reziliența structurilor de construcții rezistente la seism în medii cu riscuri multiple;

Structuri de construcție de fiabilitate seismică proiectate folosind elemente de siguranță și capacitate de centrare;

Evaluarea ciclului de viață și a Ciclului de viață/Evaluarea costurilor de viață a structurilor și componentelor deteriorate, luând în considerare schimbările climatice și evenimentele de încărcare extremă;

Strategii de proiectare pentru sisteme de construcție adaptabile în contextul economiei circulare;

Stări limită de durabilitate pentru întreținerea și repararea structurilor existente;

Reziliența clădirilor modulare din oțel cu mai multe etaje în condiții de încărcare extremă.

Simpozioanele internaționale cu sigla IALCCE sunt organizate de către „International Association for Life Cycle Civil Engineering, fodată în 2006 , cu misiunea declarată „to become the premier international organization for the advancement of the state-of-the-art in the field of life-cycle civil engineering”. Asociația cuprinde membri fondatori, membri indivduali și colectivi.

În urma prezenței și a aprecierii calității Simpozionului tematic, organizatorii acestuia, de la Academia Română – Filiala Timișoara și Universitatea Politehnica Timișoara, au fost invitati sa constituie un grup IALCCE reprezentativ pentru România.

La lucrările simpozionului a participat și M. Lindiri, un italian care a susținut masteratul , iar în prezent este doctorand al Universității Politehnica Timișoara, având drept coordonator pe prof.univ.dr.ing. Florea Dinu.

