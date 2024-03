O strigare: ”Dominic n-a făcut nimic!”

Zilele trecute, în pasul unei pre – precampanii electorale, modelul mioritic, noi, timișorenii, am avut parte de câteva strigări, dar și de strigături (rog, traducere pentru Fritz- nr). Unul dintre mesajele campaniei locale PNL, cu adresabilitate directă la Dominic Fritz a fost: ”Dominic n-a făcut nimic!”, dar mesajul nu a apucat să ajungă pe afișe, fiind interzis de onor Primăria Timișoara, cu explicația infantilă de a fi ”atac la persoană”. Nu era prin preajmă niciunul dintre ”marii consultanți” în comunicare ai domnului Fritz, care să-i spună că atacul la persoană este un șir lung cu elemente din defăimarea, jignirea, hulirea, denigrarea, folosirea expresiilor injurioase? Nu i-a spus nimeni că această expresie se referă, pur și simplu, la o percepție? Iar percepția este dreptul la opinie asupra unei situații? Că dreptul acesta este în Constituția României? Nu, nu i-a spus nimeni, iar PNL a folosit asta ca argument pentru încălcarea dreptului la libertatea de exprimare.

Exercițiu: Dacă aș fi fost cineva pregătit să-i dea sfaturi bune lui Fritz, aș fi lăsat campania, dar aș fi adăugat, cu umor și finețe, alt text: ”Dominic n-a făcut nimic… rău!”. Gata, am dreptul la proprietatea ideii, deci nu poate fi folosită, dar sursele noastre dezvăluie că sumele pentru campanie și precampanie sunt foarte consistente, iar asta s-ar traduce cam așa: bani aruncați pe geam”.

Totuși, echipa de campanie a lui Dominic Fritz a continuat cu alte mesaje, care de care mai penibile. Unul este acesta: ”Ciorba reîncălzită”, lângă imaginea domnului Nicolae Robu, apoi, un mic adagio: ”nu vota cu fostul”. Un fost mare psihiatru timișorean, regretatul prof. univ. dr. Eduard Pamfil, folosea adesea în conferințele sale expresia: ”De multe ori, ciorba reîncălzită este mai bună”, referindu-se la restabilirea relațiilor interumane. De unde știu? De la mama mea, psiholog de profesie, care-i sorbea cuvintele și cultura generală.

Publicitatea electorală este mereu contestată, atât de autorii studiilor de profil, cât și de oamenii care o urmăresc. Antipatia vine și din resursele oferite de ”Generația EU”, a narcisiștilor care nu suportă critica. Dar jocul are și nuanțe umoristice. La mesajul cu ”ciorbă reîncălzită”, PNL a reformulat o replică, cu ”zamă chioară”, lângă fotografia lui Fritz. Mult mai subtil și mai potrivit limbajului bănățean. Zamă? Desigur, supa, zupa, ciorba, tot ceea ce se oferă în farfuria adâncă la masa așezată mândru în cuina bănățeană. Dar dacă ea este chioară? Atunci e bai! Nu are consistență, proteină, carne, smântână, legume, e doar apă… chioară! Unu la zero pentru creatorul de mesaje cinice al candidatului Robu. Poate ar fi cazul să se oprească meciul acesta infantil, în vreme ce meshurile megalomanice ale lui Dominic Fritz, fără aprobarea Primăriei Timișoara, fără plata taxelor de publicitate, ne sfidează de pe blocuri, panouri electronice, din diferite unghiuri, dezvoltând ideea unui narcisism ridicol. El are alte conotații, dar am avea nevoie de analiza unui psihanalist și timpul este scurt.

Consilierii domnului Fritz ar trebui să facă diferența între o strigare și o… strigătură! Dacă pot, dacă știu…

