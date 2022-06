Olandezii de la Photon Energy au început în vestul țării construcția primei centrale fotovoltaice din România

Photon Energy Group, companie din domeniul energiei regenerabile înregistrată în Olanda, a început construcția primei sale centrale fotovoltaice din România, o centrală solară de 5,7 MW, planul fiind ca, până la sfârșitul anului, să construiască instalații cu o capacitate totală de aproximativ 32 MW, crescând portofoliul deținut de companie la peste 120 MW. Planurile de dezvoltare pentru România depășesc 235 MW.

Situată în apropiere de Șiria, Arad, centrala va acoperi peste 9,3 hectare și va avea instalate în jur de 10.600 de module solare. Este estimat că, anual, centrala electrică va genera în jur de 8,7 GWh de energie din surse regenerabile.

Photon Energy Group vrea să atragă până la 10 milioane de euro din vânzarea de obligațiuni, fonduri ce vor fi utilizate pentru finanțarea extinderii portofoliului de parcuri fotovoltaice, inclusiv în România. Conducerea companiei a aprobat redeschiderea unei emisiuni de obligațiuni pe 6 ani din noiembrie 2021, în valoare de 55 milioane de euro, vizând atragerea de subscrieri suplimentare de până la 10 milioane de euro printr-un plasament privat. Photon Energy intenționează să folosească încasările pentru a-și extinde în continuare portofoliul de centrale fotovoltaice, “în special în ‘punctele fierbinți’ ale energiei solare, Ungaria, România și Polonia”.

La finele lunii aprilie, Photon Energy avea în derulare proiecte solare cu o capacitate totală de 226 MW în România, aflate în diferite stadii de dezvoltare. Cel mai avansat proiect, Siria, situat în Podgoria Aradului, este și primul pe care compania olandeză îl construiește în România. Dezvoltarea a început în 2021, iar proiectul a fost achiziționat în primul trimestru din acest an, construcția fiind planificată să înceapă în toamnă. Centrala fotovoltaică va avea o putere instalată de 5,7 MW și va produce aproximativ 9 GW de energie curată pe an. Fondată în 2008 de antreprenorii Georg Hotar și Michael Gartner, Photon Energy a intrat pe piața românească în 2015, an în care a semnat contracte de mentenanță pentru trei centrale solare din nord-vestul țării, cu o capacitate totală de 11 MW. Compania are sediul la Amsterdam și este listată la bursele de valori din Varșovia, Praga și Frankfurt.

Sursa: profit.ro

Comentarii

comentarii