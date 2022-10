Oncohelp – Gala Dovleacului Roz 2022 – un omagiu adus pacienților oncologici

Este deja o tradiție ca mijlocul toamnei să aducă și cel mai important eveniment caritabil din Timișoara. Gala Dovleacului Roz aduce laolaltă oameni de afaceri, medici, artiști, elevi, dar și pacienți care luptă împotriva unei boli cu 1000 de fețe – cancerul.

‘Gala Dovleacului Roz’ a devenit in timp un moment de referință in viața Timișoarei, care așază o tradiție ancestrală, cea ce bostanului de toamnă, lângă culoarea roz, cea a speranței, asociată însă și cu boala malignă a sânului, în mijlocul comunității locale care sprijină persoanele afectate de această cumplită maladie.

“Există viață și după cancer”, sloganul care definește acest moment special, plin de bunătate, demonstrează încă o dată cât de importantă este apropierea de cei care trec printr-o astfel de încercare.

“În urmă cu mulți ani, când am decis să organizăm prima ediție a “Dovleacului Roz”, am avut bucuria să constatăm că nu suntem puțini în acestă luptă. Au venit încă de atunci alături de noi sute de oameni, zeci de firme care ne-au ajutat să obținem fondurile necesare achiziționării primului mamograf digital. Practic, din acel moment am început o nouă etapă în cadrul Asociației OncoHelp, putând oferi pacientelor cu cancer de sân cea mai modernă metodă de investigare. De la an la an, am crescut și asta pentru că am reușit să definim foarte clar rolul pe care îl avem în societatea timișoreana – acela de a lupta prin toate mijloacele împotriva unei boli care, din păcate, face anual mii și mii de victime. Încă din primul moment în care am decis să înființăm Asociația OncoHelp, ne-am propus să oferim servicii gratuite de calitate, iar pentru aceasta am avut și avem în continuare nevoie de sprijinul comunității”, spune prof. dr. Șerban Negru – președinte Asociația OncoHelp – Centrul de Oncologie OncoHelp.

La cea de-a 6 ediție a Galei ne propunem ca din vânzarea “dovlecilor roz” să strângem fonduri pentru achiziționarea unor fotolii speciale destinate noului salon de tratament ce se amenajează în cadrul Centrul de Radioterapie care se extinde printr-o nouă construcție. Acolo vom putea administra, concomitent, chimioterapie și radioterapie pacienților OncoHelp.

Ca în fiecare an, și pentru această ediție a Galei am primit ajutorul elevilor de la Liceul de Arte Plastice Timișoara care au pictat cu fantezie peste 100 de dovlecei roz care vor fi licitați în cadrul evenimentului. Și, tot ca de obicei, ne-au fost alături membrele Grupului de Suport Violeta al persoanelor diagnosticate cu cancer de sân, care au decorat mai mulți dovleci,

Centrul de Oncologie OncoHelp este un spital universitar dotat cu 165 de paturi, dintre care 131 pentru spitalizare continuă, 29 de paturi pentru spitalizare de zi si 5 paturi ATI SPA( Supraveghere post-anestezie). În cadrul Centrului sunt oferite gratuit servicii medicale de oncologie, radioterapie, hematologie, endoscopie digestivă superioară și inferioară, imagistică medicală (computer tomograf, ecografie medicală și mamografie). În cadrul unității sanitare functionează singurul centru de îngrijiri paliative dintr-un spital universitar din vestul țării. Tot aici, pacienții beneficiază de cazare și masă gratuite pe perioada tratamentelor de radioterapie, în cadrul unei clădiri cu 48 paturi care asigură condiții hoteliere moderne.

