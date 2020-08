Opera Națională Timișoara: soprana Constanța Adriana Mesteș s-a stins din viață

Joi 27 august 2020, Opera Națională Timișoara (ONT) anunță cu tristețe că s-a stins din viaţă la București, soprana Constanța Adriana Mesteș, absolventă la Liceului de Arte Ioan Vidu și colaboratoare a ONT.

Născută la Timișoara la data de 7 aprilie 1956, a fost atrasă de mică de frumusețea artelor, părinții cultivându-i calitățile artistice. A absolvit în anul 1975, Liceul de Arte „Ion Vidu” din Timișoara, secția canto, fiind angajată, în același an, mai întâi în Corul Operei timișorene, ca mai apoi ca solistă, abordând rolurile solistice din operele și operetele aflate în repertoriul instituției, timp de șase stagiuni.

A urmat cursurile secției de canto, sub îndrumarea baritonului Visarion Huțu, din cadrul Conservatorului „George Enescu” din Iași, pe care l-a absolvit în anul 1986. Tot din toamna aceluiași an, se angajează la Opera Națională Română din Iași, scenă pe care a debutat încă din anii studenției, în rolul „Blondei” din opera Răpirea din Serai de Wolfgang Amadeus Mozart.

Datorită calităților sale vocale și scenice, Constanța Adriana Mesteș a reușit să interpreteze cu succes de public, cele mai dificile roluri solistice din genuri diferite, aflate în repertoriul Operei din Iași, din care amintim: Violetta Valery din „Traviata”, Gilda din „Rigoletto”, Oscar din „Bal mascat” Fenena din „Nabucco” de Giuseppe Verdi, Lucia din „Lucia di Lammermoor” de Gaetano Donizetti, Hanna Glavary din opereta „Văduva veselă” de Franz Lehar, Rosalinda din opereta „Liliacul” de Joahnn Strauss, ș.m.a., colaborând cu nume sonore ale scenelor lirice naționale și internaționale.

Grație talentului și repertoriului său bogat de operă, operetă, vocal-simfonic, a fost invitată să colaboreze cu numeroase opere și filarmonici din țară: București, Iași, Timișoara, Cluj-Napoca, Constanța, Brașov, ș.a.

Pe scenele internaționale a debutat cu rolul Gilda din „Rigoletto” de Giuseppe Verdi la Opera Națională din Sofia, Bulgaria, urmate de Violetta Valery din „Traviata” de Giuseppe Verdi, la Festivalul Internațional de la Plevna, Bulgaria și din nou rolul Gilda la Varna.

A participat la o serie de concursuri internaționale, specializate pe lied, oratoriu și operă, cum ar fi: „Johann Sebastian Bach” în anul 1981, „Robert Schumann” în anul 1985, Concursul Internațional de la Sofia, Bulgaria în anul 1988 și Concursul Internațional al tinerilor cântăreți de operă, fiind cotată cea mai bună soprană pentru interpretarea unui repertoriu întins de lied și oratoriu.

A fost îndrăgită şi apreciată de toţi cei care au cunoscut-o, dovedindu-se un om prietenos, cald şi înţelegător. Îi vom păstra o caldă şi neştearsă amintire!

Dumnezeu s-o odihnească în pace -este mesajul Operei Naționale Timișoara, joi 27 august 2020.

