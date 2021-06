Opt vietnamezi, ridicați de poliție și jandarmerie, după un scandal de amploare pe o strada din Lugoj

Opt vietnamezi au fost condusi la sediul politiei din Lugoj dupa ce au participat la un scandal pe strada Mihai Viteazu, sambata seara.

Se pare ca pe fondul consumului de alcool mai multi muncitori vietnamezi angajati la Mondial s-au luat la bataie. Martorii care se aflau in parc au sunat disperati la 112 solicitand interventia fortelor de ordine. In numai cateva minute, strada unde a fost semnalat scandalul a fost impanzita de politie si jandarmerie.

La vederea echipelor de interventie o parte dintre scandalagii au fugit. In prima faza, unii vietnamezi s-au baricadat in imobilul inchiriat, insa intr-un final fortele de ordine au reusit sa intre in cladire si i-au imobilizat pe suspecti.

Opt barbati au fost incatusati si dusi la sediul politiei pentru audieri si luarea masurilor ce se impun. Politistii au anuntat ca in urma conflictului nu a fost nici o persoana ranita. Oamenii care locuiesc pe strada sustin ca nu e prima oara cand vietnamezii se imbata si fac scandal. Politistii urmeaza sa stabileasca de la ce a pornit confruntarea.

Sursa: lugojinfo.ro

Comentarii

comentarii