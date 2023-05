Ordinul Arhitecților Timiș face observații și cere aplicarea de modificări semnificative asupra proiectului parcării supraetajate a CJ Timiș

Ordinul Arhitecților din România, filiala Timiș, anunță că a analizat documentația care stă la baza proiectului de hotărâre care va duce la concesiunea de lucrări și operare a viitoarei parcări supraetajate pe care Consiliul Județean Timiș vrea să o ridice pe locul fostului Centru Militar Județean din zona zero a Timișoarei. Are numeroase observații, sugerează modificări, cere schimbarea proiectului.

”Ordinul Arhitecților din România, filiala teritorială Timiș este o organizație profesională de interes public cu peste 800 de membri, funcționând în baza Legii 184/2001, republicată. OAR Timiș are ca atribuții protejarea și promovarea calității produsului de arhitectură şi urbanism la nivel local și reprezentarea intereselor membrilor săi în faţa autorităţilor administraţiei publice locale şi a celorlalte autorităţi organizate la nivel local. În această calitate, OAR Timiș, în urma analizării atente a documentației de atribuire a contractului de concesiune de lucrări pentru realizarea investiției „Parcare etajată și servicii Bd-ul Regele Mihai I – Municipiul Timișoara”, transmite observații”, se spune într-o poziție oficială a organizației, transmisă presei.

Arhitecții timișeni, prin organizația profesională, cere ca fiind absolut obligatoriu, un concurs de arhitectură. E o zonă istorică, trebuie abordat cu grijă proiectul.

”Ca abordare generală în situația unei investiții, cu atât mai mult în zona centrală a Timișoarei, susținem și încurajăm aparatul administrativ să opteze pentru organizarea de concursuri de arhitectură; în situația de față ar fi absolut obligatoriu un concurs de arhitectură prin care să se poată filtra mai multe variante prezentate, realizate pe baza unor studii profesionale de urbanism, arhitectură, istorie, etc. Situl se află în Zona de protecție a Sitului urban Cartierul „Cetatea Timișoara”, sec. XVIII-XX, Poz. 60 in LMI, cod TM-II-s-A-06095, a Ansamblului interbelic “Corso”, sec. XX, Poz. 153 in LMI, cod TM-III-a-A-06115, a Bisericii Mizericordienilor (1735), Poz. 134 in LMI, cod TM-II-m-A-06164.01 și a Spitalului Mizericordienilor, azi Spitalul de oftalmologie (1748), Poz. 135 in LMI, Cod TM-II-m-A-06164.02; conf. Legii 422/2001 este necesar acordul / parerea / consultarea D.J.C.Timiș. Pe terenul în discuție, situat pe inelul 1 al Timișoarei, în imediata apropiere de centrul istoric și Piața Victoriei, credem cu tărie că e nevoie de o abordare atentă care să țină seamă de integrarea în context, cu grijă în stabilirea gabaritelor, alegerea materialelor etc”, spun cei de la OAR.

Ei au analizat chiar și Caietul de sarcini, au observații și la acesta.

”La descrierea destinației imobilului, pag. 3, este impus regim de înălțime P+4E+5R; propunem modificarea în regim de înălțime maxim (S)+P+4E+Etr; subsolul este necesar pentru spații tehnice. De asemenea, înălțimea maximă posibilă nu poate fi impusă prin caietul de sarcini ci rezultă prin PUZ; distribuția funcțiunilor în cazul unei construcții cu destinație mixtă (parcare auto și alte funcțiuni) nu poate fi impusă prin caietul de sarcini, ci trebuie să rezulte în urma studiilor urbanistice; având în vedere locația, considerăm că investiția pe acest sit ar trebui să acomodeze preponderent funcțiuni de interes public, stabilite prin studii urbanistice, și secundar parcare auto; în caietul de sarcini, la pag. 3, este impus un numărm minim de 430 de locuri de parcare; propunem să fie cerut prin caietul de sarcini un număr optim, lăsând în atribuțiile proiectantului stabilirea numărului exact, având în vedere că normativul de parcari a fost actualizat și este posibil ca acest număr să nu fie realist; la pagina 6 se face referire la NP 24-97 care nu mai este valabil; a se înlocui cu NP 24-2022”, mai spus cei de la OAR.

Ei consideră că termenele din Caietul de sarcini, în forma actuală, sunt neverosimile și imposibil de respectat, existând riscul ca livrabilul să fie de calitate îndoielnică. Dau chiar și sfaturi despre cât ar trebui să dureze lucrările.

”Propunem modificarea termenelor după cum urmează: 44 de luni pentru proiectarea și execuția investiției (PUZ – 14 luni, proiect DTAC, proiect tehnic, detalii de execuție și caiete de sarcini – 10 luni, execuție lucrări – 24 luni); aceste modificări vor trebui implementate inclusiv la paginile 19 și 20 din documentație”, se mai spune în poziția oficială a OAR Timiș.

De asemenea, organizația consideră că, în ceea ce privește închiderile și finisajele exterioare stipulate la pag. 11, sunt mult prea limitative iar calitatea lor nu este în concordanță cu zona centrală istorică.

Cei de la OAR Timiș spun că nu înțeleg cum toate datele tehnice din proiect sunt perfecte, dar nu și analiza economică, vorbind chiar despre existența unui proiect deja întocmit.

Comentarii

comentarii