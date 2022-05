Organizatorul Ciao Festival, revoltat pe timișorenii campioni la bilete pe gratis: „La Discoteka am dat 8.000 de invitații, acum aveam mai multe cereri decât bilete vândute”

După anularea primei ediții Ciao Festival, care trebuia să se desfășoare în perioada 27-29 mai 2022, Marius Gavrilă, organizatorul Diskoteka Festival, cel care a stat și în spatele evenimentului de la Muzeul Satului Bănățean, tună și fulgeră. Este supărat că timișorenii nu au fost interesați de Ciao Festival, dar în același timp e revoltat și pe autorități.

Marius Gavrilă a explicat că oamenii nu s-au înghesuit să cumpere bilete la Ciao Festival nici când au fost la jumătate de preț, dar nici atunci când prețul a fost și mai mult scăzut.

„Nu mai pot să spun că nu s-au vândut suficiente bilete și abonamente, ci nu s-au vândut aproape deloc. Era o comandă de patru abonamente cu 300 de lei. Am văzut că nu se mișcă absolut deloc și am făcut repede campania de reducere de preț de Paști, am oferit abonamentul pe trei zile cu 150 de lei. S-au vândut 321 bilete. După ce s-a încheiat campania nu s-a mai vândut absolut niciun bilet de atunci. Ceea ce era foarte grav. Ne-am dat seama că e din cauza vremurilor pe care le trăim. Am luat toate multinaționalele la rând, de la Continental, Nokia, n-am scăpat niciuna, cu o ofertă specială pentru ei. Ofertă la 100 de lei abonamentul pentru trei zile. Nu s-a promis că se vor cumpăra mii de bilete, am vândut sub o sută. Ăsta este motivul pentru care anulăm acest festival”, a declarat Marius Gavrilă.

Cei cu bilete la Diskoteka nu au vrut Ciao Festival

În același timp, organizatorii s-au bazat și pe circa 2.800 de persoane care aveau bilet la Diskoteka Festival (anulat în 2020 din cauza pandemiei), care îl puteau utiliza și la Ciao Festival.

„Nici în 2019 nu a fost Timișoara baza festivalului Diskoteka. Noi am vândut atunci 28.000 de abonamente celor din afara orașului. Din Timișoara s-au cumpărat cam 2.300 de bilete. Noi am adus turiști Timișoarei. Așadar, cei care aveau bilete pentru Diskoteka 2020 nu voiau să vină acum la Timișoara doar pentru Boney M și Ace of Base. Biletul este valabil cinci ani de zile. Ne cerem scuze pentru tot disconfortul creat”, a mai spus Marius Gavrilă.

Timișorenii sunt campioni la bilete pe gratis

Organizatorul a dezvăluit însă că numărul celor care doreau invitații pe gratis la Ciao Festival a depășit cu mult numărul celor care au cumpărat deja bilete. Mai mult, de moda invitațiilor gratis nu a scăpat nici la Diskoteka Festival din 2019.

„La Discoteka Festival am dat 8.000 de invitații la toate oficialitățile. E o mare problemă. Există un fel de tupeu incredibil. Eu nu aș fi îndrăznit să cer o invitație. E ca și cum te-ai duce la un om de afaceri să-ți dea din carmangeria lui trei kilograme de carne. În 2019, înainte de festival, un domn a intrat la noi în sediu, a deschis ușa, nu a dat nici bună ziua, și a spus că a fost trimis de doamna prefect să le dăm 80 de invitații. Noroc că eram eu acolo. Am întrebat de 80 și nu două sau 120. În fine, poți să nu dai invitații prefectului dacă îți cere? El poate să-ți anuleze spectacolul, pentru că așa vrea el, pentru că suntem în România. Nu îmi pare rău să dau invitații la oficialități, deși nu avem treabă cu autoritățile, noi ne autofinanțăm. Este normal să dai. Este o onoare să-i dai o invitație primarului și viceprimarului să fie și ei prezenți. Dar să dai invitație la toată prefectura, cu nevastă și copil. Nu suntem absurzi, dar 8.000 de invitații să fie totul perfect, e un pic anormal”, a adăugat Marius Gavrilă.

„E simplu să organizezi ceva cu bani publici. Faceți fără bani publici!”

Acesta a spus că nu mai dorea să revină cu Diskoteka Festival în Timișoara, dar a acceptat să ajute la organizarea Ciao Festival.

„Eu am vrut să plec din Timișoara. Am și renunțat să fac Diskoteka la Timișoara. A venit Mircea Nicolici de la Vineri 15 și m-a rugat să-l ajut. El m-a convins să rămân să facem Ciao. Mi-am dat seama că e foarte important să fii din Timișoara dacă vrei să faci evenimente. Sunt de acord. Vine altul străini să ne facă, noi nu suntem în stare?! Dar până atunci mai aveți de lucrat, pentru că e simplu să organizezi ceva cu bani publici. Faceți fără bani publici! Atunci să vedeți. Sunt supărat pe cei care au legături, în conducere. Am fost amendați de nouă ori pentru afișaj. Nu pe timișorenii de rând sunt supărat”, a adăugat Gavrilă.

„Nu sunteți pregătiți să aveți o Capitală Culturală Europeană”

Ciao Festival a fost reprogramat pentru vara anului 2023, când Timișoara va deține și titlul de Capitală Culturală Europeană.

„Să vă ajute Dumnezeu, dar vă spun că nu sunteți pregătiți să aveți o Capitală Culturală Europeană pentru festivaluri și spectacole. Vă spune un organizator de spectacole cu vechime din 1993. Timișoara nu a fost – ați avut noroc cu pandemia, nu sunteți și nu o să fiți pregătiți să fiți o Capitală Culturală, nici cum au fost cei de la Sibiu. Nu vorbim de cei de afară, că ne curentăm. Nici noi nu ne ridicăm la cei de afară. Probabil că o să faceți o amestecătură, dar pe mine nu mă interesează Timișoara. O să fiu alături de prietenul meu Mircea Nicolici, pentru Ciao Festival. El a dorit ca evenimentul să fie reprogramat pentru 2023”, a încheiat Marius Gavrilă.

