Otelec primește ca donație o mașină de pompieri din Germania

Comuna Otelec a primit o autospecială de pompieri de la primăria Zandt din Germania. Silvia Fechete a plecat personal în localitatea bavareză pentru a semna documentele pentru donație și a aduce mașina de pompieri acasă.

“Totul a pornit de la ideea de a obține o mașină de pompieri, atât de necesară comunei noastre, cu costuri minime. Am apelat la o serie de oameni din străinătate, dragi mie, pentru a putea comunica în limba germană cu, comunitățiile de acolo! După luni bune în care s-au trimis scrisori către diferite instituții a venit și răspunsul mult așteptat! Detașamentul de pompieri din Zandt avea o autoutilitară disponibilă pentru a fi donată. Am răspuns invitației domnului primar Hans Laumer și am stabilit data pentru preluarea mașinii. A fost o bucurie să fim oaspeții domniilor sale. Am întâlnit aici oameni extrem de sensibili la nevoile semenilor lor, și extrem de săritori. Le mulțumim și pe această cale și ne dorim pe viitor o înfrățire între localități”, a spus Silvia Fechete.

