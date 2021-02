Ovidiu Bunget, desemnat guvernator al districtului Rotary 2241 – România și Republica Moldova pentru anul rotarian 2023-2024

Ovidiu Bunget, antreprenor și profesor universitar la Universitatea de Vest din Timișoara, a fost ales guvernator al districtului Rotary 2241 – România și Republica Moldova pentru anul rotarian 2023-2024. Acesta s-a remarcat de-a lungul timpului prin acțiuni de ajutorare a celor fără posibilități din comunitatea timișoreană, dar și prin activitatea din cadrul Rotary Club Timișoara Cetate.

Ovidiu Constantin Bunget s-a născut pe 17 octombrie 1969 la Stoenești-Vâlcea, descoperind Timișoara odată cu începerea studiilor universitare. În plan familial, Ovidiu Constantin Bunget se laudă cu soția sa, Elisabeta, inspector de specialitate în Primăria Municipiului Timișoara, și copiii Petru Adrian, inginer, absolvent al Facultății de Automatică și Calculatoare a Universității Politehnice din Timișoara, și Teodora Maria, studentă la Facultatea de Medicină a Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” Timișoara.

Profesional, în acest moment, Ovidiu Bunget este profesor universitar la Universitatea de Vest din Timișoara, fiind din 2011 chiar director al Departamentului de Contabilitate și Audit. Din 2002, el este managing partner și asociat în cadrul Associated Business Advisors SRL. În plus, din 2014 el ocupă și funcția de președinte al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, Filiala Timiș, iar din 2017 este vicepreședinte al Association des Formations Europeennes a la Comptabilite et a l’Audit.

Bunget are două diplome de licență obținute la Universitatea de Vest din Timișoara: în 1994, la Facultatea de Științe Economice, și în 2001, la Facultatea de Drept. Masteratul și l-a obținut tot la UVT, în Expertiză contabilă și evaluarea afacerilor, în 1995, în același an urmând și urmat studii postunivesitare la Ecole Superieure de Gestion, Universite des Science Sociales, Institute des Techniques Economique et Comptable Toulouse, pentru ca în 2005 să își încheie și studiile doctorale, cu teza Evoluții ale contabilității românești în context internațional, tot la Universitatea de Vest din Timișoara. Din 2015, el este și conducător de doctorat în domeniul contabilitate.

În cadrul Rotary, el a ocupat sau ocupă mai multe funcții: este membru în ICC România-Germania-Austria și în Comitetul Districtual, fiind și președinte al Comitetului Finanțe în 2013-2014, a fost președinte RC Lugoj în 2012-2013, a fost trezorier al Districtului 2241 România – Republica Moldova în 2005-2006 și a fost asistent al guvernatorului aceluiași district în trei rânduri, 2016-2017, 2019-2020 și 2020-2021.

De-a lungul timpului, el a participat la Convenția Rotary International Lisabona 2013, la cinci conferințe ale districtului 2241, la patru comitete districtuale, la chartarea a nouă cluburi Rotary, la peste 40 de baluri și alte diverse acțiuni rotariene. Printre acțiunile sale cu impact la nivel de comunitate se regăsesc cea prin care toți elevii de clasa I ale unei școli din Lugoj primesc un ghiozdan complet echipat la început de școală, cea prin care persoanele fizice cu dizabilități locomotorii din Lugoj primesc scaune cu rotile, mai multe concerte caritabile și acordarea de burse rotary studenților care aplică pentru diplomă dublă la Universitatea de Științe Aplicate din Karslruhe.

„Ovidiu Constantin Bunget a fost desemnat oficial Guvernator Rotary District 2241 România și Republica Moldova pentru mandatul 2023-2024. Te felicităm din tot sufletul, dragă Ovidiu, și suntem convinși că o să faci o figură excelentă! Este o mândrie pentru clubul nostru și suntem tare bucuroși că Banatul mai trece un guvernator în lista celor care au condus districtul de-a lungul timpului, mai ales că acesta ne este bun coleg și drag prieten”, transmit colegii acestuia din Rotary Club Timișoara Cetate.

