Ovidiu Forai lansează ”Povestiri din Fabric”: “Este cartierul copilăriei, am trăit circa jumătate din viață. Îi cunosc toate cotloanele”

”Povestiri din Fabric” este a șaptea carte scrisă de istoricul și ex-jurnalistul Ovidiu Forai (ani buni coleg cu noi la Ziua de Vest și Focus Vest), dar e prima în care face saltul de la documentar, istorie și reportaj, la proză. Volumul spune povești din cartierul drag al lui Ovidiu, locul copilăriei și al primei sale tinereți, în care personajele și faptele reale se întâlnesc cu cele imaginate de autor.

“Fabric este cartierul copilăriei, am trăit circa jumătate din viață în acest cartier. Pot să zic că-l cunosc foarte bine, îi cunosc toate cotloanele, aici am copilărit, aici m-am bucurat, aici am plâns, m-am jucat, am avut vecini de treabă, vecini mai puțin de treabă, am trăit bucăți consistente de viață. Am scris nu numai despre fapte reale, m-am simțit bine lucrând la această carte. Personajele sunt vecini de-ai mei, cunoscuți, persoane din cartier, vânzătorul de la alimentară, cel care ne aducea buteliile, popa. Apar și eu la un moment dat, nu cu numele meu, și sunt personaj secundar, focusul e pe altcineva. Un singur personaj are numele neschimbat, un amic violonist care lucrează în Elveția”, a declarat Ovidiu Forai.

”Povestiri din Fabric” este de fapt o carte pentru iubitorii Timișoarei care vor descoperi cartierul așa cum a fost în urmă cu 35-40 de ani, cum a arătat și cum au trăit oamenii ultimii ani din perioada comunistă.

“Am crescut pe strada Tigrului, o stradă istorică ce apare în hărțile de acum un secol și jumătate. <Tigris utca> îi spunea bătrânii. Îmi amintesc că această stradă era pietruită, nu avea asfalt pe vremea respectivă. Dar poate cea mai bună imagine pe care o am este faptul că puteam să jucăm fotbal pe stradă. Puneam două pietre într-o parte, două în altă parte, inclusiv în intersecții de străzi. Avem doi stâlpi cu lumină chioară pe post de nocturnă, și dacă trăcea o mașină o dată la jumătate de oră și ne deranja. Era o liniște aproape patriarhală în acest colț uitat din Timișoara”, a mai declarat Ovidiu Forai.

Prin ochii lui Ovidiu Forai, absolvent și al Facultății de Istorie din Cluj, cartierul Fabric are un statut special în Timișoara. A fost cândva un centru civic important – un fel de oraș în oraș, dar care a decăzut treptat. Speranța lui Forai e ca lucrurile să se schimbe.

“M-am plimbat prin cartier pentru a face fotografia de copertă. A trebuit să mă plimb mult să găsesc o stradă fără nicio mașină, pentru a reda atmosfera de acum 35-40 de ani. Am găsit până la urmă. Piața Traian pe care am prins-o eu era deja destul de decrepită, iar această pantă a continuat. Știu că există un plan de reabilitare a cartierului, unele clădiri au fost restaurate, printre ele Palatul Ștefania. Ar trebui să îmbrace niște haine noi, e totuși a doua mare piață istorică după Piața Unirii. Sper să apuc să văd Piața Traian în haine noi. Ea a fost cândva un centru economic al Timișoarei”, a mai spus Forai.

Lansarea cărții “Povestiri din Fabric” – care a apărut la editura Ariergarda, va avea loc astăzi de la ora 18.30, la librăria independentă Două Bufnițe din Piața Unirii. Autorul îi are ca invitați pe scriitorii Viorel Marineasa și Goran Mrakici.

