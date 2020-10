Pacienți cu coronavirus, transferați cu elicopterul de la București la Lugoj

Mai multe surse medicale din Bucuresti au declarat pentru Lugoj Info.ro ca pacientii au fost transferati la spitalul din Lugoj pe fondul exploziei de cazuri din Capitala. Mai multe spitale din Bucuresti sunt supraaglomerate, iar la nivel ministerial s-a decis transferarea lor in tara, acolo unde sunt paturi libere. Spitalul din Lugoj avea locuri libere pe sectia de ATI, astfel ca s-a decis ca cei doi bolnavi din Bucuresti sa fie transferati de urgenta cu elicopterul apartinand Inspectoratului General de Aviatie. Lugojul are opt locuri la ATI. Conform unor surse medicale, niciunul din cei internati in stare grava la Terapie Intensiva nu este din Lugoj si toti au varste cuprinse intre 50 si 80 de ani.

