Până la urmă, s-a terminat. Dominic Fritz și Alin Nica acceptă că TM 2023 se încheie cu bine

Atât primarul Timișoarei, Dominic Fritz, cât și președintele Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, spun că, până la urmă, la Capitala Culturală a Timișoarei s-a terminat cu bine. A fost un succes, important este să ducem moștenirea înainte cu bine. Weekend-ul care ne așteaptă va fi unul plin de evenimente și concerte, așa cum a fost și la debutul organizat de municipalitate, toată această suită de acțiuni, închide TM 2023.

”Abia am început să turăm motoarele culturale ale acestui oraș. Mulți vor fi interesați de cifre. Timișoara Capitală Europeană a Culturii a fost un real succes, un succes la care nu toți s-ar fi așteptat. Chiar și cei care au ținut și au muncit foarte mult la acest proiect în ultimii zece ani, nu toți au avut încredere că o să reușească acest oraș să sse prezinte așa cum trebuie în fața țării și în fața Europei. Dar, iată, suntem acum în decembrie, după 2000 de evenimente, după sute de mii de vizitatori la evenimente, și putem spune că a fost un succes”, a declarat Dominic Fritz, primarul Timișoarei, la conferința de presă de închidere a Capitalei Culturale.

Rețeta financiară a acestui an special a fost una complicată, cu multe ingrediente, în cantități importante. Rezultatele au însemnat apariții în toată presa locală și de nivel internațional, dar și în capitalele lumii, prin acțiuni desfășurate prin Institutele Culturale Române,

„Peste 50 de companii au devenit parte a programului cultural, încheind parteneriate cu Asociația Timișoara Capitală Europeană a Culturii în 2023, și peste 20 de milioane de lei au constituit contribuțiile lor. Deși probabil întrebarea de pe buzele tuturor este câți bani s-au investit în această capitală, amintesc că programul a fost unul multianual și sunt peste 20 de milioane de euro investiți de cei trei finanțatori pe toată durata proiectului, inclusiv anul acesta. În ceea ce privește Primăria Timișoara, pot să spun că doar anul acesta bugetul total pentru instituțiile de cultură și Centrul de Proiecte, fără investițiile separate, a fost de aproape 30 de milioane de euro, 145 de milioane de lei. Din această sumă, jumătate a fost pentru acest an de Capitală Culturală, dar cultura în Timișoara este finanțată într-un mod consistent oricum.

Dacă vorbim de al doilea obiectiv al capitalei culturale și de expunerea națională și internațională, au fost peste 40 de mii de apariții având ca subiect doar capitala culturală în media și valoarea media doar a celor din presa națională a fost de 20 milioane de euro. Am apărut în multe publicații internaționale, de la The Independent la The New York Times, deci Timișoara chiar a reușit să se impună pe scena internațională. Am dus această diplomație a Timișoarei și în afara țării, în 15 Institute Culturale Române au avut loc evenimente care au avut ca tema această capitală europeană”, a mai declarat Dominic Fritz.

Președintele Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, a remarcat faptul că, deși existau dubii asupra modului în care vor lucra trei instituții total diferite, Primăria Timișoara, CJT, Ministerul Culturii, până la urmă s-a ajuns la un numitor comun.

”Mulți aveau întrebări asupra modului în care se vor înțelege cele trei instituții, actorii principali ai acestui an, știute fiind contrele și conflictele trecute. Nu cred că ați auzit anul acesta de contre pe acest subiect de interes comun și de a cărui succes beneficiem cu toții, în primul rând timișorenii. (…) Ceea ce ne-am propus noi la consiliul județean, a fost să implementăm o viziune complementară cu ceea ce Primăria Timișoara și-a propus Dacă Primăria Timișoara și-a propus să meargă pe orizontală, să cuprindă întreg orașul, toate cartierele, să facă această efervescență a culturii, noi ne-am propus să mergem pe verticală și să pune accent pe excelența artistică, pe evenimente care promovează excelența artistică și să aducem laolaltă foarte mulți timișoreni, vizitatori, și, nu în ultimul rând să răspândim teritorial efectele pozitive ale titlui de Capitală Europeană a Culturii, inclusiv în județ, chiar dacă dosarul de candidatură a Timișoarei nu avea o componentă teritorială. Am ajuns la Lugoj cu Festivalul Enescu, am ajuns la Sânnicolau Mare cu Retracing Bartok, la Peștera Românești într-o incursiune inedită a muzicii clasice. Nu în ultimul rând, când vorbim de excelență artistică, ne-am gândit să facem aceste evenimente care să dea o dimensiune europeană acestui titlu. Îmi spunea un prieten din Viena că a fost foarte mândru să vadă zilele acestea afișe cu Constantin Brâncuși. Cred că acest apogeu al programului Cultural reprezintă o veritabilă carte de vizită pentru Timișoara mulți ani de acum încolo. Ar fi trebuit să avem mai multe evenimente de anvergură care să fie pe billboard-urile marilor capitale europene, dar cu siguranță Timișoara are oportunitatea de acum ca în anii următori să facă acest lucru și aceasta a fost doar încălzirea pentru ce va urma”, a spus Nica.

Luni de zile s-a discutat pe tema cifrelor referitoare la numărul de turiști care au venit la Timișoara în anul Capitalei Culturale. Simion Giurcă, Asociația pentru promovarea Timișoarei, susține că cifrele Institutului de Statistică nu sunt complete. Metodele alternative de numărare, folosite de asociație, au arătat altceva.

”Timișoara a avut, până la acest moment, peste 800.000 de nopți de cazare, iar media nopților petrecute de turiști în oraș este de 2.25 nopți. Undeva în luna februarie vom avea date complete despre ce a însemnat turismul în Timișoara din anul capitalei europene a culturii”, a spus Giurcă.

Comentarii

comentarii