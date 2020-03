Panică și lacrimi la Spitalul Județean Arad. Medicii strigă după ajutor: ”Nu avem nimic, ni se dă o mască subțire pe toată tura” – Video

Este alertă la Spitalul Județean Arad după ce primul pacient infectat cu coronavirus a murit. Medicii strigă disperați după ajutor și vorbesc despre lipsa echipamentului special pentru a se putea proteja de virusul ucigaș.

Bărbatul în vârstă de 64 de ani a fost depistat pozitiv luni și tot în aceeași zi a murit. Acesta a fost internat în stare gravă pe data de 20 martie, ulterior fiind intubat pe secția de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI).

„Mă întreb dacă au fost respectate niște proceduri în legătură cu pacientul ăsta. Mă întreb de ce a stat pacientul ăsta atâtea zile în Spitalul Județean, din moment ce au golit Spitalul TBC pentru cei suspecți de coronavirus? Oare s-au respectat anumite proceduri și anumite circuite de la bun început? Gândiți-vă numai că, dacă a ajuns la UPU, a intrat în contact cu cei de acolo. Probabil a trecut pe coridoare, pe la radiologie, pe etaj și la ATI. Deci, teoretic, omul ăsta a prins în spital vreo patru ture de infirmieri și asistenți, plus toată tura de la UPU, plus radiologia, plus ATI. Câte persoane au intrat în contact cu el?”, spune unul dintre medici pentru Special Arad.

„Nu avem nimic. Avem niște **** de măști subțiri. Măștile astea pe care ni le-au dat ei nu au efect. Virusul ăsta are nu știu câți microni, iar dacă nu ai o mască ce are un filtru bun, orice altă mască e inutilă”,spune unul dintre medici, în vreme ce un alt coleg declară că „ni se dă o mască pe tură. Cum **** să folosesc o mască pe o tură întreagă? O mască de-aia trebuie folosită o oră, poate două, dar nu o tură întreagă. Și ei le spun oamenilor că avem de toate. Avem, pe naiba”.

La Serviciul Județean de Ambulanță s-ar fi dat niște măști de „cea mai proastă calitate posibilă”, dacă ne luăm după mărturia unui medic. „Vă trimit poze cu măștile primite de noi zilele trecute. O să vă cruciți. Unde mai pui că uneori nici săpun să ne spălăm pe mâini n-avem. Și gândiți-vă că noi suntem primii care luăm contact cu oamenii”, ni s-a confesat un al treilea medic.

