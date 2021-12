Părinte din Timișoara, îngrozit de testele de salivă: ”O bătaie de joc, o glumă sinistră pe spinarea copiilor noștri!”

Un părinte din Timișoara, fost jurnalist, este revoltat de modul în care Ministerul Educației și Ministerul Sănătății au început să aplice testele de salivă pentru depistarea coronavirusului SARS-COV2 pentru elevi, în unitățile școlare.

Mircea Opriș este îngrozit și susține că aceste teste nu pot oferi nicio siguranță, mai ales că nu sunt sterilizate și nu vin nici sigilate.

”România. Nu. Nu le-am furat în grabă din farmacie. Cu punga asta de mizerie a venit fiul meu de la școală. 100% nesteril – tot felul de plasticuri, capace și pipete. Relevanța testului – ZERO. Condiții de igienă depozitare și transport – ZERO. Arafat și Cîmpeanu zic că așa, animalier en gros, s-au distribuit și în restul Europei. La fel și testele antigen. Asta e cu “va urma”… Și nu are treabă cu politica. Din ce am citit în presă așa este în întreaga țară. O bătaie de joc și o glumă sinistră pe spinarea copiilor noștri!…. Cu voi viața e mai sigură și am primit teste la pungă pentru copil. Puteați pune și o bucată de șoric, sterilizat la foc de paie, așa…că tot vin sărbătorile!”, este de părere Mircea Opriș.

Comentarii

