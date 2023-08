Părinții unui tânăr șofer, ucis în trafic de o încărcătură de lemne, așteaptă de un an terminarea anchetei. Suspiciuni de mușamalizare a adevărului

Familia unui tânăr din Caraș Severin, decedat la 23 de ani într-un accident rutieri în localitatea Gura Văii din județul Mehedinți, așteaptă de un an ca autoritățile să se facă dreptate. Autoritățile sunt acuzate de întârzieri nejustificate în desfășurarea anchetei și de refuzul de a administra toate probele care îl incriminează pe șoferul vinovat de producerea tragediei, angajat al unei persoane influente din zonă.

Accidentul a avut loc pe 17 august 2022. Tânărul Lăică se deplasa regulamentar cu autoturismul său din direcția Severin către casă. Din sens opus circula șoferul autoplatformei care a depășit viteza regulamentară pe respectivul sector de drum, a pierdut controlul volanului, autovehiculul a intrat în balans, iar lemnele ce se aflau în autoplatformă, au căzut peste autoturismul condus de tânăr. Tânărul a rămas încarcerat timp de 45 de minute în mașină, cu capul pe volan, așteptând salvarea. Această așteptare i-a prelungit suferința și i-a curmat șansele de supraviețuire. A fost transportat la spital, dar viața sa nu a mai putut fi salvată. Șoferul autoutilitarei a declarat că ar fi avut o defecțiune la remorcă, însă, martorii susțin că lemnele nu au fost asigurate corespunzător. Polițiștii ajunși la fața locului au stabilit că făptuitorul circula în baza unei dovezi cu drept de circulație, deși avea alte două dosare penale, inclusiv pentru vătămare corporală din culpă și nu ar fi trebuit să i se mai permită să conducă autovehicule pe drumurile publice întrucât prezenta un pericol real pentru siguranța celorlalți participanți la trafic.

„A trecut deja 1 an de la tragicul accident rutier în care fiul nostru și-a pierdut viața și ne confruntăm cu o serie de dificultăți în decursul anchetei pentru găsirea dreptății. Am aflat că șoferul vinovat are două dosare penale anterioare accidentului în care a murit fiul nostru, inclusiv un caz în care a lovit o fetiță și a părăsit locul accidentului. Aceasta a supraviețuit, însă a rămas paralizată. Este evident că moartea fiului nostru putea fi evitată dacă legea s-ar fi aplicat în mod corespunzător”, spune tatăl victimei, citat de b1tv.ro.

Părinții acuză și faptul că fiul lor ar fi putut fi salvat, dacă ambulanța ar fi fost chemată imediat după impact.

„Martorii de la locul accidentului ne-au spus că ambulanța nu a fost chemată la timp. Faptul că fiul nostru a rămas timp de 45 de minute în mașină, cu capul pe volan, așteptând salvarea, i-a prelungit suferința și i-a curmat șansele de supraviețuire. Accidentul s-a produs la 10 minute de Drobeta Turnu-Severin, așa că se putea interveni într-un timp mai scurt, chiar cu un elicopter, ceea ce nu s-a întâmplat”, spune femeia că este cea mai durere a familiei.

Familia victimei susține că nu au fost administrate toate probele necesare, iar solicitările avocatului familiei au fost ignorate de către parchet și poliție. De asemenea, polițista desemnată să se ocupe de dosar și-a schimbat atitudinea. Deși a fost inițial cooperantă, pe parcursul anchetei nu a mai răspuns solicitărilor familiei și avocatului acesteia.

„Ne-a șocat lipsa de reacție a autorităților și posibila încercare de a mușamaliza acest caz. Polițista responsabilă de dosar ne-a spus că fiului nostru ‘așa i-a fost soarta’, sugerând că trebuie să ne resemnăm. Acest lucru ne face să ne întrebăm dacă se exercită o influență puternică asupra cazului pentru a proteja persoanele implicate. Remorca implicată în accident a fost readusă în circulație în doar două luni, iar mașina, după patru luni. Acest lucru ne ridică întrebări cu privire la expertizele efectuate”, spune mama victimei.

De asemenea, există suspiciuni că mersul anchetei este îngreunat de implicarea unei persoane influente din județul Mehedinți, care ar putea încerca să influențeze rezolvarea dosarului pentru a acoperi adevărul și a-l proteja pe vinovat.

„Am fost contactați de contabila firmei la care lucra șoferul. Aceasta ne-a întrebat dacă avem nevoie de un ajutor financiar, făcând afirmații lipsite de umanitate în contextul în care fiul nostru decedase recent, ceea ce ne-a ridicat întrebări cu privire la modul în care incidentul este tratat”, spune mama victimei.

Familia victimei spune că nu au fost efectuate toate expertizele cerute de către avocatul acestora și că nu existe probe suficiente pentru a înainta stadiul anchetei.

„În luna octombrie a anului 2022 ni s-a adus la cunoștință faptul că se va efectua o expertiză tehnică auto. După 8 luni, ni s-a comunicat o adresă din care rezulta faptul că se va efectua un alt tip de expertiză, respectiv expertiză criminalistică și ni s-a cerut să ne exprimăm acordul pentru plata acesteia. Astfel, ne-am deplasat la sediul I.P.J. Mehedinți să cerem lămuriri în legătură cu modificările apărute. Aici ni s-a spus că nu poate să ne dea nicio informație pentru că a trimis dosarul penal în original către expert. Din câte am citit și noi, dosarul ar fi trebuit să fie trimis în copie către expert, nicidecum în original. Șoferul vinovat de tragedie, a rămas în libertate. Nu a fost reținut nici măcar o zi”, spun părinții tânărului.

Acum, la 1 an de la tragedie, părinții îndurerați fac apel la autorități pentru a face dreptate: ”Ne dorim ca vinovăția să fie stabilită corect și că persoanele responsabile pentru această tragedie să fie trase la răspundere în conformitate cu legea. Dorința noastră de a obține dreptatea rămâne neschimbată, chiar dacă fiul nostru nu se mai întoarce acasă”.

Sursa: b1tv.ro

