Pasajul neputinței și șobolanii capitalei culturale

Cel mai prolific critic al administrației Fritz, Nicolae Robu, a (re)descoperit groapa de gunoi din Piața Victoriei. Cu 72 de zile înainte de începerea anului în care Timișoara este Capitală Culturală Europeană, în zona zero a orașului șobolanii se pregătesc să-i întâmpine pe turiști. După zeci de ani de condiții propice de dezvoltare, habitatul din pasajul din fața Operei este gata de atac. În ciclul de postări ”Timișoara sub Fritz”, fostul primar Robu plânge cu lacrimi de crocodil: ”Iată, stimați timișoreni, ce am ajuns să avem în zona zero a orașului, în pasajul din Piața Victoriei! Mă întreb: DSP și Garda de Mediu mai există în Timișoara? Oo, scuze! Doamne, cum am putut să întreb așa ceva?! Desigur că există, dar… regulile coloniale nu le permit să se atingă de Guvernator!”.

Sigur, actuala administrație nu are nici o scuză că după doi ani de guvernare nu a reușit nici măcar să igienizeze pasajul. Că focarul de infecție, cu o situație juridică încă incertă, nu a fost reperat de nici unul dintre numeroșii angajați ai primăriei. Că nimeni nu s-a gândit la turiștii de anul viitor care mergând pe traseul revoluției vor da de șobolani. Care nu sunt roșii.

Pasajul din Piața Victoriei, cu o suprafață utilă de peste 700 de metri pătrați, a fost vândut în anul 2008 de administrația Ciuhandu unei firme pentru 195.000 de euro (la cursul valutar de atunci), plus TVA. La finele anului 2012, fostul primar Nicolae Robu a răscumpărat acest pasaj, la pachet cu faimosul acvariu, dând la schimb terenuri aflate în proprietatea publică a orașului în valoare de aproape 950.000 de euro, plus TVA.

Acum Nicolae Robu nu prea pare să-și aducă aminte că în cele două mandate nu a făcut nimic concret. Prin 2013, Robu anunța idea unui pasajul ”fantezist” prin faţa Operei. „O nouă veste bună: S-a finalizat caietul de sarcini pentru elaborarea studiului de fezabilitate a proiectului tehnic şi a documentaţiei de execuţie pentru subpasajul din Piaţa Victoriei şi celelalte elemente ale Inelului 1 de trafic şi s-a transmis la ANRMAP pentru publicare pe SEAP (ANRMAP = Autoritatea Naţională de Reglementare şi Monitorizare a Achiziţiilor Publice, SEAP = Sistemul Electronic de Achiziţii Publice). Iată, deci, o nouă promisiune electorală adusă la rampa!”, spunea Robu.

După doi ani, fostul primar anunța din nou: „Studiul de fezabilitate pentru pasajul din Piaţa Victoriei este în fază avansată. Va ieşi un proiect foarte frumos, care nu va strica zona; se va folosi structura actuală şi nu va trebui să săpăm din nou. Înălţimea subpasajului va fi de 2,60 sau cel mult 2,80 m”

În 2018, Robu amâna proiectul pasajului pentru 2021, când spera să se prindă al treilea mandat de primar, pentru ca ”să nu ne găsească turiştii cu “istoria” pe masă”.

“Da, este adevărat, este un proiect pe are l-am anunţat mai de mult. Acest pasaj, prin faţa Operei, iniţial (din construcţie) s-a dorit să fie un pasaj auto. S-a făcut extrem de solid, după care s-a renunţat la idee şi apoi a fost făcut pasaj pietonal. Sunt tot felul de poveşti care au apărut, că nu se poate face pasaj auto, pentru că datorită vibraţiilor nu ştiu ce ar păţi clădirile din zonă. Sigur, asta nu spun specialiştii în fundaţii şi vibraţii. Eu m-am consultat cu ei şi, evident, toţi spun că nu e nicio problemă. ‘Specialişti’ în cu totul alte domenii se pronunţă – istorici, sociologi etc. Toată stima pentru ei, în postura profesiilor lor, dar când este vorba despre astfel de fenomene fizice, acolo trebuie să se pronunţe specialiştii din domeniul respectiv, adică în fundaţii şi vibraţii”, răspundea fostul primar în cadrul unei audienţe online.

Actualii guvernanți ai Timișoarei, au anunțat ”cu bucurie” includerea reabilitării și transformării acestui pasaj în PNRR, în cadrul unui proiect mai amplu de punere în valoare a istoriei Timișoarei: „Traseul Revoluției”, proiect finanțat prin Planul Național de Rezistență și Reziliență (PNRR). Cel mai probabil, lucrările la Traseul Revoluției vor începe anul viitor și vor fi terminate după ce turiștii vor pleca din Capitala Culturală Europeană.

Comentarii

comentarii