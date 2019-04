Pentru ca primăria să nu le dărâme, proprietarii garajelor din zona Kiriac-Şirianu vor să cumpere terenul pe care sunt construite acestea

Un comitet de iniţiativă format din cinci proprietari de garaje, au iniţiat o întâlnire cu cetăţenii din zona Kiriac-Rusu Şirianu, pentru ziua de miercuri, 17 aprilie, ora 18.00, în urma somaţiei Primăriei Timişoara, de demolare a garajelor din amplasamentul respectiv. Ei îl cheamă pe primar la discuţii şi vor să-i ceară ca primăria să nu le demoleze garajele, ci chiar să le vândă terenul pe care acestea sunt construite.

Se vor discuta aspect referitoare la modul de reamenajare a zonei şi la lucrările de modernizare care urmează să se efectueze în acest cvartal.

Memoriul de întâmpinare, semnat de proprietarii de garaje din bateria Rusu Şirianu-Dumitru Kiriac, asociaţiile de proprietari din str. Rusu Şirianu nr.35 – 37, Kiriac nr.2,4,6,8,10, proprietarii de autovehicule din zona Calea Şagului-cimitir, str. Rusu Şirianu, D. Kiriac, persoanele în vârstă din zonă, mamele cu copii mici din zonă.

“Până în prezent, din cunoştinţele noastre, după acţiunea de demolare a garajelor din alte cartiere ale oraşelor nu a rezultat vreo îmbunătăţire semnificativă a confortului TUTUROR locuitorilor din zonă, aşa cum prevede legislaţia şi ar trebui să stea în atenţia autorităţilor locale. În acest sens anexăm setul de fotografii realizate în diferite zone ale oraşului de cetăţenii interesaţi sau publicate în presă. Nu ne-a fost prezentată concepţia şi proiectul de realizare a noii parcări în zona RUSU ŞIRIANU-D.KIRIAC, nici nu am fost invitaţi la vreo dezbatere în Consiliul Local pe această temă. Ne aşteptăm, aşa cum este normal, ca după demolare, situaţia să fie mai bună, nu mai rea. Altfel, efortul dvs. şi stresul ocazionat de acţiune devin inutile. Nu cunoaştem să existe reclamaţii referitoare la existenţa garajelor, la ocuparea terenului aferent. Trebuiesc menţinute căile de acces la eventualele parcări trasate, deci suprafaţa „de lucru” poate fi doar cea ocupată de garaje. Ar putea rezulta maxim 50 locuri de parcare. Deci TOATĂ ACŢIUNEA AR AVEA CA REZULTAT UN PLUS DE 10 LOCURI DE PARCARE. Din aceste 50 de locuri de parcare rezultate, există riscul ca majoritatea să se ocupe de proprietari din zonă, iar actualii proprietari de garaje să rămână fără loc. Din totalul de 40 de garaje construite, sunt utilizate pentru adăpostirea autoturismelor 35 garaje, adică 87,5%, aspect posibil de verificat. În plus, în garaje se păstrează motociclete, biciclete, trotinete, cărucioare pentru bebeluşi. Deci gradul de utilizare al garajelor este mare şi nu se justifică demolarea lor, având în vedere faptul că un garaj PROTEJEAZĂ mult autoturismul de îngheţ iarna, de insolaţie vara.

În afară de garaje, cca 60 de autoturisme parchează acum în spaţiul dintre blocuri, adiacent căilor de acces, autoturisme care vor putea parca tot acolo după acţiunea preconizată de demolare. Acest aspect întăreşte cele menţionate la antepenultimul paragraf.

Daca s-ar inspecta zona în special seara, aşa cum presupunem că s-a făcut înainte de a depune notificările, s-ar constata că nu sunt libere decât căile de acces, spaţiile de manevră care vor trebui să rămână libere şi după o eventuală demolare a garajelor. Căile de acces trebuie să rămână libere şi pentru eventuala intervenţie a maşinilor speciale.

Deci, încă o dată se dovedeşte că se poate conta doar pe suprafaţa acoperită acum de garaje”, arată memoriul proprietarilor de garaje din zona Kiriac.

Ei mai susţin că o eventuală demolare a garajelor ar presupune şi circulaţia unor utilaje grele, care va putea afecta suprafaţa asfaltată.

“SOLICITAM: Prezentarea, anterior acţiunii de demolare, a proiectului de realizare a noii parcări, care să asigure parcarea a cel puţin 100 de autovehicule, estimate de noi ca fiind în zonă; Ne exprimăm intenţia de cumpărare a terenurilor pe care sunt construite garajele. În acest sens, rugăm municipalitatea să ne facă o ofertă convenabilă de vânzare, eventual cu plata în rate. Ar putea fi astfel consolidata proprietatea pe care acum o au posesorii doar asupra construcţiei, a garajului”, mai vor aceştia.

Comentarii

comentarii