Peste 25.000 de vizitatori din Banat sunt așteptați la Zilele culesului strugurilor 2022  „Grozdjeba”, la Vârșeț Serbia

Peste 25.000 de vizitatori din Banat sunt așteptați la Zilele recoltei 2022 de la Vârșeț Serbia sau Zilele culesului strugurilor sau așa cum spun localnicii „Grozdjebal, timp de 4 zile, în perioada 15 – 18 septembrie, la puțin peste o oră de mers cu mașina de la Timișoara.

Este cel mai mare, cel mai vechi și cel mai vizitat eveniment turistic și de afaceri din această regiune traditională a Serbiei.

Joi 8 septembrie, în Piața Victoriei din Timișoara, la restaurantul Lloyd, unde gazdă generoasă a fost Iavor Radovancovici, Consulatul general al republicii Serbia la Timișoara și Organizația turistică a orașului Vârșeț au organizat o acțiune de promovare a Zilelor culesului strugurilor 2022 – cel mai mare eveniment public pe care municipalitatea din Banatul sârbesc îl găzduiește anual la începutul toamnei.

Orașul Vârșeț și Organizația turistică din Vârșeț organizează, în perioada 15-18 septembrie, cea de-a 64-a ediție anuală a „Zilelor recoltei” sau „Zilele culesului de struguri”.

„Zilele culesului de struguri”, sau așa cum spun localnicii „Grozdjebal”, este cel mai mare, cel mai vechi și cel mai vizitat eveniment turistic și de afaceri din această regiune.

Tatjana Palkovac, președinta Organizației Turistice Vârșeț, a explicat joi la Timișoara că un program bogat și de calitate este pregătit și adaptat pentru gustul tuturor și în acest an.

Cele patru zile de petrecere sunt deschise, tradițional, de o paradă fastuoasă, condusă de legendarul Vinko, căruia, la ceremonia inaugurală, primarul îi predă cheile orașului, care vor fi înapoiate doar la închiderea sărbătorii.

Printre evenimentele cele mai îndrăgite de miile de vizitatori, dintre care o foarte mare parte sunt români, vom regăsi carnavalul și parada tradițională, teatrul pentru copii, popularul joc al aruncatului de struguri din avion, turul podgoriilor locale pe biciclete, competiții sportive, divertisment, concerte și focuri de artificii și nu în ultimul rând o competiție de frumusețe unde se va alege Regina Balului!

Bineînțeles că la loc de cinste vor fi și în acest an specialitățile culinare, bunătățile la grătar sau ceaun, care fac deliciul miilor de vizitatori anual.

Evenimentul „Grozdjebal” are o tradiție îndelungată și are loc în fiecare an, în al treilea weekend din septembrie. Prima expoziție de vin din Vršac a avut loc în taverna „Kod dva ključ” în 1857.

De ”Zilele culesului de struguri” sunt promovate în mod deosebit asociațiile locale, în primul rând vinificatori și viticultori care își vor prezenta activitățile și produsele la standuri ”strada vinurilor” amenajată în centrul orașului.

“Întâlnirea de la Timișoara constituie mai mult decât o invitație făcută timișorenilor de a vizita orașul Vârșeț, în perioada 15 – 18 septembrie la acest minunat festin culinar, regăsirea prietenilor sârbi din Vârșeț cu muzică si voia bună”, a fost mesajul lui Vladan Tadic, consulul Serbiei la Timișoara, joi 8 septembrie 2022.

