Peste 250 de cercetători din 20 de țări dezbat problemele agriculturii la USAMVB Timișoara

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului Timișoara organizează, în data de 25 noiembrie 2021, conferința internațională “Tinerii și cercetarea științifică în domeniul științelor vieții” dedicată studenților, masteranzilor, doctoranzilor și tinerilor cercetători.

Evenimentul reunește peste 250 de tineri cercetători din 20 de țări în cadrul celor 6 secțiuni:Young people and Agriculture Research. Young researchers in food engineering. Young researchers in horticulture, forestry and biotechnology. Young people and veterinary medicine research. Young people and scientific research in animal husbandry and biotechnology. Management of sustainable rural development.

Conferința acoperă o gamă largă de subiecte în domeniul științelor vieții (agricultură, horticultură, biotehnologie, silvicultură, medicină veterinară, ingineria mediului, geomatică, tehnologia produselor agroalimentare, managementul agricol, creșterea animalelor) cu scopul de a crea un cadru stimulativ pentru prezentarea celor mai recente rezultate ale cercetarii, idei și concepte inovatoare și pentru schimbul de experiență între participanți.

Participanții vor avea ocazia să-și prezinte rezultatele cercetărilor într-un ambient primitor, multidisciplinar și științific, asigurat de organizatorii conferinței, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului “Regele Mihai I al României” din Timișoara și cele 6 facultăți: Facultatea de Agricultură, Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere, Facultatea de Horticultură și Silvicultură, Facultatea de Inginerie Alimentară, Facultatea de Management și Turism Rural și Facultatea de Medicină Veterinară.

Conferința Erasmus+ la USAMVB Timișoara

De asemenea, departamentul Erasmus+ din cadrul Universității de Științe Agricole si Medicină Veterinară a Banatului “Regele Mihai I al României” din Timișoara, organizează în perioada 22-26.11.2021 “ERASMUS+ International Cooperation Conference.

Acesta esteun eveniment axat pe cooperarea instituțională ale universităților din țări precum Algeria, Bosnia și Herțegovina, Egipt, Ungaria, Libia, Mali, Filipine, Tadjikistan, Uzbekistan în cadrul proiectelor E+, ICM, CBHE .

