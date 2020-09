Picnic in my Town: chef Foa și ediție specială de street food festival

Picnic in my Town: chef Foa și ediție specială de street food...

La aniversarea unui an de la inaugurare, Iulius Town pregătește trei zile de picnic urban cu multe surprize. Și pentru că suntem pasionați de tot ceea ce înseamnă mâncare bună, am pregătit un concept yummy de street food festival. Chef Foa îți va oferi sfaturi culinare și va pregăti o uriașă prăjitură Pavlova. Pe lângă mâncarea delicioasă, te vei putea bucura și de muzică live, stand-up comedy, ateliere pentru copii, reduceri și mii de premii. Detalii găsești pe Picnic in my Town.

Iulius Town organizează o aniversare cu multe surprize la un an de la inaugurare, în perioda 11 – 13 septembrie 2020. Astfel, timișorenii sunt așteptați la Picnic in my Town, un eveniment cu preparate delicioase,făcute din cele mai proaspete ingrediente, muzică de calitate și activități pe care nici un gurmand nu ar trebui să le rateze.

De vineri până duminică aromele ispititoarevor cuprinde Iulius Gardens. Ce puteţi savura? Evident, burgeri suculenți, pizza proaspăt scoasă din cuptor, tacos gustoși, mâncare grecească și asiatică aromată și faimoasele waffles belgiene. Doza de vitamine o puteți lua de la truck-urile cu fresh-uri și cafea, iar paharul de șampanie aniversară de la Prosecco Van. În plus, cunoscutul chef Foa va pregăti cea mai mare Pavlova aniversară, care va fi împărțită cu publicul.

Pe lângă mâncarea delicioasă și atmosfera de festival, în cadrul Picnic in my Town, iubitorii de stand-up comedy vor râde împreună cu Natanticu și Alex Zob, copiii vor avea parte de o mulțime de activități distractive, Vița de Vie și The Mono Jacks vor încânta publicul cu melodii celebre, iar magazinele din Iulius Mall au pregătit reduceri exclusive. De asemenea, clienții vor fi răsplătiți cu peste 3.000 de premii instant și vor face cunoștință cu mascota Iulius Town. Pentru mai multe detalii urmărește-ne pe pagina de Facebook a Iulius Town și pe pagina dedicată evenimentului Picnic in my Town.

La toate evenimentele, pentru siguranța publicului, se păstrează distanțarea fizică, sunt asigurate substanțe dezinfectante, iar purtarea măștii de protecție este obligatorie.

Comentarii

comentarii