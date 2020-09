Picnic in my Town: stand-up comedy cu Natanticu, ateliere de creație pentru copii și teatru de păpuși

Picnic in my Town: stand-up comedy cu Natanticu, ateliere de creație pentru...

Cel mai tare picnic din Timișoara va avea loc în acest weekend la Iulius Town. Pe lângă mâncare delicioasă, concerte, mii de premii și reduceri, timișorenii vor avea parte și de o porție copioasă de râs. Natanticu și Alex Zob sunt puși pe glume și promit un spectacol savuros de la prima la ultima replică. Și pentru a face distracția și mai interesantă, cei mici sunt așteptați la ateliere de creație și teatru de păpuși. Mai multe detalii găsești pe site-ul Iulius Town.

Surprizele se țin lanț la Iulius Town în perioada 11 – 13 septembrie 2020. Atât cei mari, cât și cei mici sunt așteptați la Picnic in my Town, un eveniment presărat cu porții de râs, delicii culinare și concerte susținute de Vița de Vie și The Mono Jacks. Cât timp părinții se relaxează, copiii pot participa la unul dintre atelierele de gătit sau de creație.

Sâmbătă, 12 septembrie, de la ora 20.00, pe terasa foodcourt, Natanticu și Alex Zob vor stârni hohote de râs cu un show de stand-up comedy. Accesul se face pe baza unui bon de consumație din foodcourt, din 12 septembrie, în valoare de minimum 20 de lei, în ordinea sosirii. Așa că, adună-ți gașca și petreceți o seară de neuitat la aniversarea unui an de Iulius Town!

Cei mici sunt și ei în centrul atenției. Vineri, de la ora 17.00, și sâmbătă și duminică, de la ora 16.00, copiii pot participa la ateliere de gătit alături de chef Georgeo Andrei. Micii bucătari vor învăța cum se prepară unele dintre mâncărurile lor preferate și se vor distra copios. De asemenea, au ocazia să își descopere pasiunile și să se exprime liber la atelierele de creație. Vor picta și vor realiza obiecte decorative cu tematică aniversară. Duminică, de la ora 11.00, actorii de la Magic Oz le propun copiilor o întâlnire cu „Jack și vrejul de fasole”. Accesul este gratuit și se face în limita locurilor disponibile. Alături de ei va fi mascota Iulius Town cu care vor face cunoștință pentru prima dată. Simpaticul struț, cea mai mare pasăre din lume care nu poate zbura își va îndeplini visul transformându-se în aviator. Este întruchiparea faptului că în Iulius Town visurile pot devin realitate!

Pe lângă toate acestea, în Iulius Gardens timișorenii vor putea admira personajele fantastice Forest Nympha, Forest King, Diver, Alchemist șivor putea imortaliza momente hazlii la photo corner-ul „Gravity Room” din piațeta Intersport. De asemenea, magazinele din Iulius Mall au pregătit reduceri speciale, iar clienții vor fi răsplătiți cu peste 3.000 de premii instant. Pentru mai multe detalii urmărește-ne pe pagina de Facebook Iulius Town și pe cea dedicată evenimentului Picnic in my Town.

La toate evenimentele, pentru siguranța publicului, se păstrează distanțarea fizică, sunt asigurate substanțe dezinfectante, iar purtarea măștii de protecție este obligatorie.

Comentarii

comentarii