Plecat din Alianța Timișoara Unită, Raul Ambruș devine membru PSD

PSD are acum un nou membru din familia liberalilor, după ce Raul Ambruș, consilierul local timișorean, ales pe listele PNL, a primit carnetul de membru al social-democraților. Ambruș a renunțat, săptămâna trecută, prin intermediul nou înființatului Partid Liberal, la calitatea de membru al Alianței Timișoara Unită, care îl susținea pe Dominic Fritz, de la USR, pentru obținerea unui nou mandat de primar al Timișoarei. Decizia a fost motivată de acceptarea alianței ca și candidat la conducerea CJ Timiș a lui Alin Nica, fostul președinte al PNL Timiș.

“PSD a fost mereu un partid deschis către oamenii performanți și către liderii din comunitate. Prin venirea lui Raul Ambruș și prin alianța cu PNL, cred că am reușit cu adevărat să realizăm un pol social-liberal în Timiș extrem de puternic, care poate oferi stabilitate în viitorii patru ani. Din postura de președinte interimar al Camerei Deputaților, am impus împreună cu ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, ca județul Timiș să nu mai fie marginalizat la București. Pentru a putea implementa proiectele de care Timișul are nevoie ca de aer este nevoie și de o echipă performantă și de stabilitate politică solidă. Raul Ambruș se alătură echipei PSD Timiș într-un proiect serios și pe termen lung care înseamnă, în primul rând, modernizarea județului Timiș și a Timișoarei. Nu ne permitem să facem experimente pe spatele cetățenilor, de aceea mergem la sigur cu oameni care au demonstrat deja“, a declarat președintele PSD Timiș, Alfred Simonis.

La rândul său, consilierul local Raul Ambruș a spus că PSD Timiș se prezintă în fața cetățenilor la alegerile locale cu cel mai serios proiect de dezvoltare a Timișoarei și județului Timiș.

“Vreau să mulțumesc președintelui PSD Timiș, Alfred Simonis, pentru deschiderea și energia cu care ne-a întâmpinat încă de la primele discuții pe care le-am avut. A dat dovadă că este un om hotărât, serios și dinamic, care știe foarte clar ceea ce vrea să facă. Ne-am alăturat echipei PSD Timiș, deoarece aici am găsit un proiect ambițios care să ducă Timișoara și județul Timiș la un alt nivel. S-a demonstrat și în trecut că PSD știe să funcționeze extrem de eficient alături de o componentă liberală și de aceea am toată încrederea că experiența pe care eu și colegii mei am acumulat-o în administrația din Timișoara se completează foarte bine cu experiența pe care colegii mei din PSD Timiș o au la nivelul județului. Alfred Simonis și Sorin Grindeanu sunt doi oameni care în ultimii ani au reușit pentru Timișoara și județul Timiș ceea ce nimeni nu a mai reușit vreodată, să atragă fonduri și proiecte care să aducă dezvoltare cu adevărat“, a declarat și Raul Ambruș.

Ambruș este la primul mandat în Consiliul Local Timișoara și a deținut, pe rând, funcțiile de președinte al TNL Timiș și secretar general al PNL Timișoara.

