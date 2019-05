PLUS va avea candidat la Primăria Timişoara! El se va bate „intern” cu cel al colegilor de la USR

PLUS va avea candidat la Primăria Timişoara! El se va bate „intern”...

PLUS, formaţiunea care a câştigat un număr foarte mare de voturi ale timişenilor şi mai ales a timişorenilor, alături de cei de la USR, a decis să îşi stabilească un candidat propriu la funcţia de primar al Timişoarei. Totuşi, acesta va fi desemnat doar după discuţiile cu cei de la USR, parteneri de alianţă, după ce şi aceştia vor avea un candidat, iar între cei doi se va decide cine va reprezenta alianţa.

De asemenea, cei de la PLUS au dorit să mulţumească celor care au votat alianţa.

„Întelegem pe deplin responsabilitatea pe care o avem în urma rezultatului şi transmitem că vom avea un candidat la Primăria Timişoara, precum şi la cât mai multe alte primării din judeţul Timiş – nu doar în localităţile unde am câştigat alegerile. Procesul de desemnare a candidatul va cuprinde doi paşi: o cursă internă în interiorul Plus Timiş, în cadrul căreia se va putea înscrie orice membru, urmând să stabilim candidatul comun împreună cu cei de la USR, după ce îşi finalizează şi ei competiţia internă. Alegerea finală va fi făcută pe criterii transparente, fiind siguri că vom găsi, împreună, cea mai bună soluţie pentru Timişoara”, se spune în anunţul PLUS.

Reprezentanţii partidului condus de Dacian Cioloş spun că odată cu alegerile locale se va schimba şi modul de administrare a Timişoarei.

„După următoarele alegeri locale, suntem încrezători că Timişoara poate fi pusă înapoi în locurile fruntaşe din România când vine vorba de administraţie publică. Această reformă poate fi făcută doar eliminând vechile moduri de a face politică şi admninistraţie şi promovând transparenţa, corectitudinea şi meritocraţia – calităţi pe care PLUS îşi bazează întreaga structură”, se spune în anunţul semnat de Sabin Răciu, Radu Vlădescu şi Cătălin Şipoş, Coordonatori Regionali PLUS.

