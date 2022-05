PNL sărbătorește 147 de ani de la înființare

Marți, 24 mai, Partidul Național Liberal împlinește 147 de ani de la înființare. În Timiș, liberalii se vor aduna la ora 11.30 la statuia lui I. C. Brătianu din Timișoara, pentru a sărbători momentul. Sunt așteptați la eveniment președintele PNL Timiș, Alin Nica, și alți lideri locali. Până atunci, liberalii au transmis un mesaj pe rețelele de socializare. Printre altele, aceștia se laudă cu Independența, proclamarea ca Regat și Marea Unire, iar pentru viitor își pun speranța în continuarea viitorului european al României, dar și în programul „România Educată”, pe care îl prezintă drept „A doua modernizare a României”.

Iată mesajul postat pe pagina de Facebook a PNL Timiș:

„Istoria demonstrează că Partidul Național Liberal este un partid de construcție politică, instituțională, economică, socială. Liderii liberali au fost întemeietori, constructori și reformatori. Întemeietori sunt Ion Brătianu, Mihail Kogălniceanu și liberalii radicali animați de elanul revoluționar al lui 1848 și al Unirii Principatelor, temperat ulterior de realitatea guvernării. Întemeieri sunt Independența (1877), proclamarea ca Regat (1881), Marea Unire (1918).

După ce au întemeiat, liberalii au avut apoi de construit o țară. Constructori și reformatori au fost Dimitrie Studza, Eugeniu Carada, Vasile Lascăr și Spiru Haret, Ionel și Vintilă Brătianu, I.G. Duca. Construcții sunt întemeierea BNR, a Academiei, a băncilor populare, Bursei de valori, așezarea justiției, administrației publice și educației pe baze moderne, crearea industriei naționale și a capitalului românesc. Construcție reformatoare este transformarea Bucureștiului într-o capitală europeană, în mandatul de primar al lui Vintilă Brătianu (1907-1910).

Pentru PNL, România modernă înseamnă România Europeană. De la începuturile sale și mai ales în ultimii 30 de ani, PNL a ales Europa, a mers mereu spre Europa și a susținut cu succes aderarea noastră la UE și la NATO. Astăzi România este parte din comunitatea euro-atlantică pentru că PNL a militat și a acționat mereu către acest obiectiv.

După aproape un secol și jumătate, PNL și-a asumat din nou responsabilitatea la guvernare într-un moment cheie pentru România: gestionarea unor crize globale, pe de-o parte, precum pandemia sau războiul din Ucraina și derularea unui program istoric de investiții europene, la un nivel fără precedent.

PNL va rămâne un apărător și un garant al valorilor fundamentale care au dus România în Europa: libertate și democrație, o economie liberă, creștere prin investiții, o justiție independentă, presă liberă. Sunt lucruri pe care le-am apărat în cele mai negre momente ale istoriei. Proiectul PNL pentru următorul deceniu, la aproape un secol și jumătate de existență este: «A doua modernizare a României”» – care înseamnă ridicarea țării, a comunităților, a infrastructurii, a economiei, a școlii și educației românești (România Educată).

La mulți ani, PNL! La mulți ani, liberali!”.

UPDATE: La orele prânzului, liberalii timișeni au fost prezenți la statuia lui I. C. Brătianu din parcul timișorean care îi și poartă numele. Au luat cuvântul seniorul Viorel Coifan și președintele PNL Timiș, Alin Nica, după care au fost depuse flori la baza statuii.

„Vreau să vă spun câteva lucruri despre această statuie pe care noi, în fiecare an, depunem flori și care ne amintește de fondatorul Partidului Național Liberal. Noi, în Timișoara, avem un privilegiu și o datorie. Privilegiul este că sunt doar două partide care au membri fondatori și au statui ale acestor membri care au făcut România ceea ce este la ora actuală. Nu are nici PSD, nici USR, nu-i înșir pe toți. Avem doar noi și Partidul Național Țărănesc Creștin-Democrat, pe domnul Coposu, în cealaltă parte a orașului. Am fost puțin mai rapizi decât fostul primar Ciuhandu, în sensul că am identificat locul ăsta și am putut să amplasăm în centrul orașului statuia. Ei nu au avut norocul ăsta. Ne-am certat puțin, dar asta este, am fost mai rapizi. Acest bust a fost făcut în trei săptămâni, ceea ce arată că PNL a avut forță, încearcă să recapete ceea ce a fost și cu certitudine, într-un viitor foarte apropiat, va avea o poziție dominantă. Am zis că avem și o obligație față de istoria partidului. Noi nu suntem un partid istoric în sensul de «partid vechi», așa se insinuează. Noi suntem un partid istoric pentru că avem istorie. În același timp, suntem un partid modern, care își reajustează doctrina în așa fel încât să fie în sincronism cu perioada pe care o traversăm (…) Vom putea avea această poziție foarte puternică dacă suntem uniți. Tot ce am făcut bun până acum a fost făcut sub semnul unității. Dacă există opinii diferite, le rezolvăm în cadrul partidului și cu certitudine vom avea în următorul ciclu electoral victorii semnificative”, a punctat Coifan.

„Este prima dată când trebuie să țin un discurs aici, la statuia lui Ion I.C. Brătianu, cel mai prolific lider al Partidului Național Liberal din istoria sa îndelungată de 147 de ani. Vă mărturisesc că mă încearcă un sentiment de emoție pentru că încerc să mă gândesc la ce înseamnă Partidul Național Liberal pentru mine. De-a lungul celor 18 ani de membru în Partidul Național Liberal, am fost supărat pe oameni, pe situații din PNL, dar niciodată pe partid. Acest lucru pentru că, întotdeauna, în Partidul Național Liberal m-am ancorat în principii, în modelele pe care PNL-ul mi le-a oferit și asta m-a făcut să trec peste anumite nemulțumiri de moment. Sunt convins că același lucru este valabil și pentru voi toți, cei mai în vârstă. Pentru cei mai tineri, cu siguranță veți avea astfel de momente și voi. Dacă ne vom uita întotdeauna la măreția acestei statui pe care niciun trandafir din față nu o poate întrece, atunci vom ști cu siguranță că facem parte dintr-o familie importantă, care are o responsabilitate față de orașul nostru, față de județul nostru și față de țară. Atunci trebuie să ne ridicăm la importanța acestei responsabilități. Eu cred că Partidul Național Liberal, așa cum a făcut el de-a lungul istoriei, istorie va face și în continuare. Niciodată nu vor fi legate Marea Unire, Războiul de Independență, România ca regat, făurirea statului modern, intrarea noastră în Uniunea Europeană de alt partid decât de Partidul Național Liberal. Asta va rămâne pe vecie, scris cu litere de aur în istoria României. Ce trebuie să facem noi pentru viitor? Care este menirea noastră în România zilei de astăzi și de mâine? Este să facem ceea ce au făcut înaintașii noștri liberali: datoria noastră față de țară, datoria față de semenii noștri, datoria față de noi înșine, acolo unde ne ducem activitatea, acolo unde muncim, acolo unde ne pune partidul să facem față problemelor cu care ne vom confrunta. La mulți ani, PNL! La mai mare, PNL! La mulți ani, România!”, a adăugat și Nica.

