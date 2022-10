Podul rutier de la Tapia va fi închis circulației, cel puțin parțial, de Consiliul Județean Timiș

Accesul pe podul rutier Tapia va fi închis, dar se va încerca ca cel puțin un fir de circulație să rămână deschis. Problema a fost dezbătută, luni, în cadrul plenului extraordinar al Consiliului Județean Timiș, a anunțat vicepreședintele Consiliului Județean Timiș.

”Ce se întâmplă cu podul de la Tapia? AM fost săptămâna trecută acolo și ambele arcade, este un pod de pe vremea dacilor, sunt deja căzute”, a spus Nicu Bădina, consilier județean.

Răspunsul a venit de la vicepreședintele CJT, Cristian Moș, cel care se ocupă de infrastructura rutieră a județului.

”Podul de la Tapia va fi închis, cât de repede posibil. Am fost acolo, am făcut expertiza, a fost la un moment dat blocat de Monumente, am fost acolo săptămâna trecută, la podul respectiv și acel pod va fi închis. Dăm drumul la proiectare și execuție, vorbim cu proiectantul să vedem dacă se poate circula pe un singur fir. Vineri am fost să căutăm o rută alternativă, împreună cu administrația locală din Lugoj. Pentru mașini mici este, discutăm acum să vedem cum facem cu autobuzele. Din punctul meu de vedere, cât de repede se poate pune semnalizarea, acel pod va fi închis pentru circulația rutieră”, a spus Moș.

Ulterior, a urmat un dialog hilar pe tema podului.

”Pe Apolodor din Damasc l-ați găsit? Să vină să îl reabiliteze”, a spus Ioan Sorincău, consilier județean din partea PSD.

”Nu știu, știți dumneavoastră? Îmi dați contactul?”, a răspuns în aceiași cheie și Cristian Moș.

”Da dar nu cred că vreți să mergeți la el”, a replicat Sorincău.

