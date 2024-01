Politician din Timiș, condamnat la trei ani și șase luni de închisoare pentru trafic de droguri – video

Barbatul din Costeiu care in toamna anului trecut a fost saltat de trupele speciale ale politiei, a fost condamnat. Fost candidat pentru o functie de consilier local in 2020, Adrian Sorin Jucsor se pregatea sa candideze si la alegerile din acest an, numai ca politistii i-au schimbat planurile.

Barbatul care era angajat mecanic de locomotva la CFR, a fost vizitat de catre mascati, dupa ce s-a oferit sa vanda canabis pe o retea de socializare. Individul a contactat mai multe persoane, dupa ce a infiintat o cultura in gospodaria proprie.

Politistii i-au interceptat mesajele si l-au luat pe sus, inainte sa reusesca sa vanda vreun gram. Intrebat de drogurile gasite, politicianul a incercat sa ii minta pe anchetatori. Cu privire la cele opt plante specia Cannabis, care au fost identificate cu ocazia percheziţiei domiciliare in gradina imobilului situat in sat Costeiu, barbatul a declarat ca nu stie cum au ajuns acolo, sustinand ca a constatat cand au crescut mai mari, ca aparţin speciei Cannabis si le-a lasat sa creasca fara sa le ingrijeasca.

Intrebat de frunzele identificate pe o masa aflata pe terasa imobilului, dar si alte plante gasite intr-un borcan de 20 l, precum si in alte trei-patru borcane mai mici, barbatul a declarat ca a depozitat canepa care nu are niciun efect, ca a lasat-o acolo si ca nu voia sa faca ceva cu ea. Si despre cantar a spus ca il avea pentru aur, “veneau oameni la mine care imi lasa garanţie aur si eu le dadeam bani”, a sustinut individul care a recunoscut ca uneori consuma cannabis, la serviciu, fiind testat cu aparatul Drager doar pentru consumul de alcool, nu si pentru substanţe psihoactive.

Anchetatorii n-au crezut varianta sustinuta de barbat la primele audieri, astfel ca la nici o saptamana, acesta si-a schimbat declaratia si a recunoscut fapta, sustinand ca a infiintat plantatia pentru a-si rotunji veniturile. Judecatorii l-au gasit vinovat si l-au condamnat pe individ la trei ani si sase luni de inchisoare, pentru trafic de droguri de risc. Sentinta nu este definitiva si poate fi atacata cu apel, scrie lugojinfo.ro.

