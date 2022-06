Polițist din Timișoara, viral pe TikTok. Filmează cum refuză şpăgi de sute de euro şi ce reacţii au şoferii

Un polițist din Timișoara a devenit viral pe TikTok, după ce a postat imagini cu șoferi care îi oferă bani ca să închidă ochii la greșelile din trafic. Este angajat la Brigada Autostrăzi şi spune că vrea să schimbe imaginea sistemului. Are zeci de înregistrări cu şoferi care încearcă să-i dea şpagă, filmate cu camera de pe echipamentul de serviciu. Doar în acest an a făcut zece denunțuri pentru dare de mită, scrie https://observatornews.ro/.

50, 100 de euro și chiar mai mult. Ca sa fie iertați, unii șoferi sunt dispuși să bage mâna adânc în portofel. “Eu sunt poliţist, nu sunt om de afaceri. Ai înţeles?”. Filmuleţele postate în ultimul an, pe contul de TikTok al lui Valer Kovacs, au devenit rapid virale.

“Valer Kovacs este un poliţist mai rebel, un poliţist care încearcă să se adapteze, adică să fie în pas cu moda. Am văzut că şi pe TikTok sunt foarte mulţi tineri care nu prea au răbdare să citească toate poveştile ce le scriem noi despre cum să avem grijă să nu avem accidente. Am văzut că au o priză foarte bună filmuleţele scurte”, spune poliţistul.

“Mie nu-mi trebuie, nu-mi trebuie banii. Nu-mi trebuie. Nu, nu, ţine, nu-mi trebuie. Nu-mi trebuie! Document! Haide, ţine. Te rog! Nu-mi trebuie. Document”, cere poliţistul în înregistrare. “Ia uitaţi aici … Băi … Ia-i că sun la alţi băieţi şi hai, te rog dă-mi talonul şi lasă. Deci, m-ai jignit”.

“Am întâlnit oameni cu atâţia bani că nu puteau să închidă portofelul. În momentul în care le-am spus că urmează să se suspende permisul de conducere, mi-au scos actele şi mi le-au înmânat ca să văd eu că ei sunt oameni cu potenţial, cu mulţi bani. Unii mi-au spus că ştiţi, şefule, suntem în România, putem să rezolvăm orice. Da, sigur, puteţi să rezolvaţi, în altă parte, dar nu cu mine”, povesteşte Valer Kovacs.

În ultimul an, Valer Kovacs a sesizat de cel puţin zece ori Serviciul Judeţean Anticorupţie Timiş. Mai toate imaginile sunt filmate cu bodycamul ataşat uniformei de poliţist, cameră video care este în permanenţă deschisă. Patrulează zilnic pe A1, de la Deva, până la Nădlac. Are alături o “colegă” de nădejde. “Este o colegă foarte puternică, are aproape 300 de kilograme, o capacitate cilindrică de 1200, este vârful de lance al Poliţiei Române”, arată el.

Nu postează ca să câştige ceva. Vrea doar să arate că-ţi poţi face meseria şi fără să te laşi corupt. Are 41 de ani, iar ultimii 20 i-a petrecut în sistem. “Eu am încercat un pic să descurajez atât pe cei care oferă, atât şi colegii mei care primesc. Mesajul meu este foarte clar: se poate trăi şi fără şpagă”, a precizat Valer Kovacs.

