Polițist lovit cu mașină, pe trecerea de pietoni de lângă sediul IPJ Timiș. El a cerut șoferului 8.000 de lei “pentru recuperare”, dar a depus și plângere penală

Parchetul de pe langa Judecatoria Timisoara a inceput urmarirea penala intr-un dosar de vatamare corporala din culpa, dupa ce un agent de politie de la IPJ Timis a reclamat faptul ca a fost lovit de o masina. Accidentul s-a petrecut, recent, pe trecerea de pietoni de langa sediul Politiei Timis de pe bulevardul Take Ionescu.

Soferul implicat in acest accident ciudat, spune ca nu a fost vorba despre un impact propriu-zis, ci despre faptul ca agentului Nicolae Diaconu s-a lovit, din lateral, de aripa masinii sale, in timp ce traversa strada pe trecerea de pietoni. Politistul nu a primit nici macar o zi de ingrijiri medicale, dar sustine dar ca este traumatizat psihic si ca se va recupera, cu timpul, la serviciu, unde lucreaza cu cainii de urma.

“La semafor era verde intermitent, asa ca am virat dreapta, pentru ca ma deplasam pe stada de langa politie. In momentul in care eram pe trecerea de pietoni, cu viteza redusa, bineinteles, o persoana s-a lovit de aripa masinii. Probabil ca nu m-a vazut sau a vrut sa treaca in viteza. Am oprit pe dreapta, am vazut ca nu are nimic, insa mi-a spus ca este politist si ca ma roaga sa-l urmez la sediul inspectoratului. Acolo m-a prezentat la un coleg, se cunosteau, pentru ca au glumit impreuna, unde mi s-a luat carnetul pe trei luni si mi s-a intocmit dosar penal pentru vatamare corporala din culpa”, spune soferul in discutie.

Dupa ce a verificat la Spitalul Municipal si la Urgentele Spitalului Judetean, a aflat ca nu s-a eliberat certificat medical, intrucat nu era cazul.

La cateva zile de la incident, politistul l-a sunat si i-a propus sa-i dea 8.000 de lei pentru recuperare. “I-am raspuns ca nu am atatia bani, ca sunt pensionar, si despre ce impacare mai poate fi vorba daca tot mi s-a facut dosar penal? A repetat ca aceasta este pretentia lui, pentru a nu se mai constitui parte civila in dosarul penal”, a mai declarat soferul.

