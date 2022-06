Polițiști locali pot să dispună ridicarea unei mașini parcate pe domeniul public. Președintele a promulgat legea! Șoferii vor fi taxați cu minimum 425 de lei pentru recuperarea vehiculului

Masinile parcate neregulamentare sunt o problema in Romania, dar asta si pentru ca la nivelul tarii ne confruntam cu o lipsa a locurilor de parcare. Asa se face ca, neavand variante, ori fiind in mare graba, unii soferi lasa masinile pe unde se poate, de multe ori in locuri total nepotrivite, unde incurca circulatia, sau chiar traficul pietonal.

Presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea care le permite politistilor locali sa dispuna ridicarea unei masini parcate pe domeniul public. Este vorba despre un act normativ adoptat la inceputul lunii noiembrie care modifica gospodarirea localitatilor urbane si rurale.

Ridicarea vehiculelor constituie serviciu public si se realizeaza pe durata a 24 de ore. Potrivit legii se introduce interdictia de a parca orice tip de vehicul pe domeniul public, in afara spatiilor marcate in acest sens.

In cazul in care o masina va fi lasata pe domeniul public, Politia locala poate dispune masura tehnico-administrativa a ridicarii vehiculului.

Soferii prinsi ca au lasat masina pe domeniul public, in zone care nu sunt marcate in acest scop, vor scoate bani frumosi din buzunare. Tarifele de ridicare sunt: 200 de lei pentru vehicule cu masa maxim autorizata de pana la 5 tone, inclusiv, si 270 de lei pentru vehicule cu masa maxim autorizata de peste 5 tone.

De asemenea, tarifele de transport sunt de 150 de lei pentru vehicule cu masa maxim autorizata de pana la 5 tone, inclusiv, si 200 de lei pentru vehicule cu masa maxim autorizata de peste 5 tone.

Tariful de depozitare este de 75 de lei in primele 24 de ore si 25 de lei/pe zi dupa intervalul de 24 de ore.

Facem precizarea ca in cazul in care masina parcata pe domeniul public, intr-o zona care nu este marcata in acest sens, exista una sau mai multe persoane, aceasta nu va mai fi ridicata.

Daca ridicarea masinii a fost inceputa, aceasta va fi intrerupta daca se observa ca in autovehicul exista cineva.

Soferul este direct raspunzator in situatia in care prezenta unor persoane fizice si juridice in vehicul nu este vizibila cu ocazia dispunerii sau punerii in executare a masurii.

Masina care a fost ridicata se restituie dupa ce se face dovada achitarii tarifului aferent operatiunii efectuate, in baza documentelor care atesta proprietatea ori detinerea legala a acestuia.

