Politistii au avut nevoie de opt minute pentru a pune la punct un vitezoman beat, care facea raliuri pe strazile din Lugoj

Politistii lugojeni au avut nevoie de doar cateva minute, ca sa il calmeze pentru o buna perioada de timp, pe un tanar din Gavojdia, care facea raliuri pe strazile din Lugoj. Oamenii legii au fost anuntati ca un individ circula cu viteza mare prin centrul orasului si sfideaza toate semnele de circulatie. Politistii de la Biroul de Ordine Publica au primit si ei descrierea masinii si au plecat dupa vitezoman.

Peste doar cateva minute, masina a fost interceptata si trasa pe dreapta, dupa ce a trecut pe rosu cateva intersectii. Barbatul aflat la volan emana vapori de alcool, astfel ca, oamenii legii si-au dat seama ca individul e pericol public si au trecut direct la testarea cu aparatul alcooltest.

ÔÇťLa data de 14 decembrie a.c., in jurul orei 00:30, politistii municipiului Lugoj au depistat pe strada Episcop Dr. Ioan Balan din municipiu, un barbat in varsta de 32 de ani, care a condus un autoturism sub influenta alcoolului. In urma testarii cu aparatul etilotest, a rezultat o valoare de 1,08 mg/l alcool pur in aerul expirat, conducatorul auto fiind condus la spital, pentru recoltarea probelor biologice.ÔÇŁ, a anuntat IPJ Timis.

Politistii au mai precizat ca pe numele vitezomanului betiv a fost intocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului, scrie lugojinfo.ro.

