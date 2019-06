Poluarea râului Timiș, pe lista Parlamentului European

Petiția trimisă de USR Lugoj către Parlamentul European pe tema poluării râului Timiș, de către stația de epurare de la Jabăr, a fost acceptată de forul european.

„Petiția trimisă de Ștefania Șchiop, către Parlamentul European, a fost aprobată. Va fi discutată în acest for și oricine o poate susține. Pentru a o susține, cei care doresc trebuie să se înregistreze și să apese pe *support. Europarlamentarii pot folosi comentariile noastre, ale cetățenilor interesați de poluarea râului Timiș prin Stația de Epurare Lugoj (Jabăr), în dezbaterea care va avea loc pe aceasta temă în Parlamentul European. Adică, în cazul în care cineva aduce argumente și scrie ceva în plus față de ce e scris în petiție, europarlamentarii pot discuta pe marginea aces­tor argumente în cadrul dezbaterilor din Parlamentul European, la proxima sesiune parla­men­tară”, a declarat consilierul Liviu Brîndușoni.

Documentul aprobat este înregistrat ca „Petition No 0064/2019 by Ștefania-Ruxandra Șchiop (Roma­nian), on behalf of Uniunea Salvați România, on the cross-border pollution of the Timiș River in Romania” pe siteul Parlamentului European, secțiunea „Petitions”.

În sumarul petiției, publicat în limba engleză, se precizează că „reclamanta spune că, în ultimii 10 ani, stația de epurare a Lugojului poluează râul Timiș, afectând rezer­va de apă a numeroase localități din România și din Serbia vecină.

Reclamanta se plânge că, în ciuda avertismentelor repetate, compania care se ocupă de stația de epurare continuă să opereze și să polueze fără a fi deranjată.

După spusele reclamantei, „renovarea stației de epurare a început în 2006, dar auditul Curții de Conturi a găsit nereguli substanțiale în execuția proiectului, cu multe lucrări nerealizate sau impropriu executate”, scrie expressdebanat.ro.

