Poveste sordidă de perversiune sexuală între un profesor și o elevă, la un liceu din vestul țării: „Doar o poză să salivez puțin și la somn”

O elevă de 16 ani de la Liceul „Gheorghe Lazăr” din Pecica a avut parte de o experiență neplăcută – ca să nu spunem mizerabilă!- cu unul dintre profesorii care, teoretic, trebuia să îi insufle cel mult câteva lecții prețioase de viață.

Loredan Bogdan, în vârstă de aproximativ 40 de ani, a ajuns profesor (suplinitor) de sport în cadrul liceului în urmă cu un an, dar este si arbitru de fotbal, renumit la nivel județean. Cunoscut pentru aparițiile lui pe terenul de fotbal, de multe ori s-au scris articole, ba chiar a fost lăudat pentru profesionalismul său în ceea ce privește arbitrajul. De asemenea, „Lolo”, așa cum îi spun apropiații, a câștigat în urmă cu câțiva ani titlul de „cel mai bun arbitru arădean”, lucru cu care se și laudă pe pagina sa de Facebook.

Din păcate, una dintre elevele liceului, care culmea, nici măcar nu avea ore de sport cu profesorul Loredan, a ajuns să îi atragă atenția acestuia în așa fel încât, conform celor spuse de minora C.Ș., în vârstă de 16 ani, l-au făcut pe „prădător” să îi scrie pe Facebook, iar acela a fost începutul furtunii care urma să aibă loc.

Se pare că, undeva la începutul săptămânii trecute, prin data de 15-16 martie 2022, Loredan a considerat că trebuie aibă o conversație online cu eleva școlii în care profesează. După câteva rânduri care păreau inofensive, el a trecut la subiectele „mai importante” și chiar s-a oferit, la un moment dat, să „o liniștească” pe eleva care se arăta agitată, ba chiar i-a propus să îl sune, asta după multe subiecte discutate și multe mesaje cel puțin obscene trimise dintr-o parte a chat-ului către alta.

Fata era îndemnată să trimită poze nud cu ea, videoclipuri în care face diferite gesturi cu gura și i se puneau întrebări legate de viața sexuală. Mai mult, conform mesajelor, ea nu era singura „junioară” pe care o aborda, căci profesorul a vorbit și despre o întâlnire pe care ar fi avut-o recent cu o „elevă de clasa a XI-a din Arad”.

„Fă acum video, buze, limbuța”, „Mai fă un clip cum ți țigara între buze, apoi scoate limbuța puțin, ești drăgălașă”, „Fă o poză cum dai pusi cu buzele tale frumoase”, „Ioai, e 1, suntem doi nebunatici”, „Ești albă? (notă red. culoarea pielii) Stilul acela franțuzesc. Pielea albă, sfârcurile maro, puța rozie”, „M-am epilat peste tot ca un bebeluș”.

Dialogul continuă și mai intens după ce fata i-a explicat că a avut o relație și dă de înțeles că este încă îndrăgostită de acel băiat.

La scurt timp după schimbul de mesaje, C.Ș. a decis că trebuie neapărat să spună cuiva tot ce s-a întâmplat, fiindcă s-a speriat. Minora a găsit alinare în femeia care se ocupă cu curățenia din liceu, tocmai ca să nu își îngrijoreze prea tare bunica. Îndemnată de femeia de serviciu, fata a mers la direcțiunea liceului și le-a arătat profesorilor conversația cu profesorul Loredan.

După toate acestea, prof. Bogdan s-a prezentat la ușa casei minorei, conform spuselor bunicii acesteia, el și-a prezentat scuzele și a încercat să le ofere o sumă de bani „pentru problemele de sănătate și ca să își cumpere haine”. Din discuții aflăm, tot de la bunică, faptul că banii nu au fost acceptați și a fost depusă și o plângere penală împotriva lui, familia fiind mai mult jignită de ofertă decât îmbunați.

„A spus că a venit să își ceară iertare și mi-a spus că vrea să o ajute pe fata mea. În ce sens voia să o ajute? Știe că are probleme cu coloana și a spus că vrea să o ajute și de aceea ne dă bani. Când am văzut mesajele pe care i le-a trimis, o întreba dacă îi place din genunchi, pur și simplu mi s-a făcut rău. Mesajele au fost de marți până miercuri și joi a mers fata la direcțiune că s-a speriat de el. A mers și a întrebat-o pe femeie de serviciu ce să facă și ea a trimis-o la direcțiune. Pe 17 a fost chemată de patru ori la direcțiune și când era a patra oară acolo am sunat-o eu și atunci am aflat ce se întâmplă. Am vorbit cu directorul adjunct și ea mi-a spus tot. După ce a venit cu banii la noi eu am sunat directorul ca să îi spun”, povestește bunica lui C.Ș.

„Înainte să îmi scrie pot spune că l-am văzut cum mă observă de vreo săptămână, se tot uita după mine, chiar vorbeam cu niște prietene și aparent se uită după multă lume. Eu le-am spus și fetelor acum să aibă grijă. Colegii așteaptă să vadă ce am rezolvat. Vrem să continuăm în instanță. Sunt fete și mai mici ca mine în școală care poate o să pățească ceva mai rău ca mine. Nu am mai auzit să fie așa cazuri în școală, dar unele dintre colege îl bănuiesc că le face poze în timpul orelor de sport”, a spus eleva.

Pe numele perversului profesor a fost întocmită o plângere penală și, conform comisarului șef al Poliției Pecica, Iulian Munteanu, dosarul își urmează cursul normal, fără nicio legătură cu decizia direcțiunii școlii, și va ajunge la Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad, acolo unde vor fi continuate cercetările.

Cât despre meseria de profesor, Loredan are șanse mari să rămână fără „catedră”. Am discutat atât cu conducerea Liceului, mai exact cu directorul Daniel Toth, cât și cu șeful Inspectoratului Școlar Județean Arad, Marius Gondor, care ne-au spus aproape același lucru. Aparent, joi, 24 martie, urmează să se întrunească o comisie de disciplină care va decide soarta profesorului Loredan, iar la rugămintea șefului IȘJ Arad, decizia comisiei va fi adoptată în cel mai scurt timp posibil, având în vedere gravitatea acuzațiilor.

