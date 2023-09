Povestea pianinelor donate Timișoarei. Peste 120 au ajuns în diverse spații publice. De câteva zile a apărut una și în Piața Victoriei – foto

Erwin Bausche, un bulgar originar din Dudeştii Vechi, dar care trăiește de două decenii în Germania, a venit cu ideea, în 2019, de a aduce pianine în Timișoara. Acesta adună pianinele din jurul orașului Karlsruhe. Le caută, le strânge, le încarcă pe o platformă și le transportă în România, cu ajutorul Comunității Bulgarilor Bănățeni din Germania.

“Nemții, așa cum fac sport, așa cântă și la un instrument. Sunt foarte mulți care cântă la mai multe instrumente. Românii înțeleg mai greu asta. Pentru că ei au o legătură strânsă cu instrumentele lor, după ce se desparte de ele ei vor ca ele să continue să trăiască, să fie folosite în continuare. E foarte interesant. Am avut parte de foarte multe povești. Așa că le oferă gratis, tocmai ca cineva să le ia, să le dea viață în continuare. E extrem de greu pentru mine să le caut un loc. Am contactat peste 200 de persoane, am trimis mailuri, am vorbit la telefon, am scris pe rețele sociale. Varianta simplă e că oamenilor li se pare că e o problemă în plus, implică să aibă grijă, să o întrețină. Oamenii se sperie, nu au obișnuința asta de a face voluntariat”, a spus Erwin Bausche.

Din 2019, până în ziua de azi, Erwin Bausche a adus la Timișoara peste 120 de pianine. Ele au fost plasate în spații publice, instituții, în aeroport, gară, în holurile universităților, bibliotecilor, în școli, la Iulius Mall, Asociația Logs, hoteluri, restaurante, parcuri sau piețe. Jumătate din piane au ajuns la Timișoara în anul Capitalei Culturale a Europei.

“Mișcarea noastră a fost privită la început cu neîncredere. Nu putea să înțeleagă de ce noi aducem gratis pianine. Pentru prima acțiune ne-am adresat Primăriei Timișoara și am adus 16 instrumente. Văzând exemplele din occident, a fost destul de ușor de copiat, e mai greu de adunat și de transportat. Dar acțiunea s-a extins. Acum ceva mai mult de 120 de pianine. Doar în acest an am adus vreo 50”, a mai spus Erwin Bausche.

Pianinele au început să populeze și spitalele din Timișoara. Recent au ajuns și la Spitalul de Copii, la Spitalul Militar și la Spitalul OncoHelp. De asemenea, din această vară pianine sunt și la Muzeul de Artă, Palatul Poștelor, Muzeul Banatului și Muzeul Apei și la Școala Generală nr.18.

În urmă cu câteva zile, o pianină a ajuns și în Piața Victoriei, în fața Palatului Farber, de care se ocupă Consulatul Republicii Cehia.

“Ideea este că oricine care știe să cânte la pian, să se poată așeza și să cânte, atrăgând atenția celor din jur, bucurând ascultătorii și, prin muzică, să se schimbe atmosfera din jur. Din păcate avem doar două care sunt pe stradă. Primul care bifează dorința noastră inițială, de a fi efectiv pe stradă, la dispoziția tuturor, se află de câteva zile în Piața Victorie. Se ocupă de ea Consulatul Onorific al Cehiei. A doua care e pe stradă e la Casa Tineretului, dar acela se află într-o parcare. Am adus multe, dar nu e chiar ceea ce ne-am fi dorim. Noi dorim ceea ce au făcut cei de la Consulatul Cehesc”, a mai declarat Bausche.

În scurt timp va pleca din Germania un nou transport de pianine. Acestea trebuie să ajungă la Penitenciarul Timișoara, Memorialul Revoluției, Liceul Teologic Ortodox “Sfântul Antim Ivireanul” și la primăriile Dumbrăvița și Giarmata.

