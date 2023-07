Premiera documentarului de călătorie My journey to Romania – Letter from Timișoara va avea loc pe 19 iulie

Premiera documentarului de călătorie My journey to Romania – Letter from Timișoara...

Pe 19 iulie, de la ora 18:30, la Cinema Victoria din Timișoara (Strada Ciprian Porumbescu nr. 2) va avea loc premiera de gală a documentarului de călătorie My journey to Romania – Letter from Timișoara, în regia lui Florin Iepan. Filmul arată Timișoara, oamenii și poveștile sale, așa cum le-a văzut norvegianul Christoffer Balthazar, într-un demers de promovare a multiculturalismului prin artă și tradiții și un exercițiu de înțelegere și de cunoaștere a celorlalți inițiat de Asociația Culturală Metropolis, în parteneriat cu ONG-ul norvegian Romers Rettigheter. Proiecția va fi urmată de un Q&A cu echipa iar intrarea pentru public este liberă.

My journey to Romania – Letter from Timișoara are ca punct de pornire călătoria ziaristului și scriitorului norvegian Jahn Otto Johansen, decorat de președintele României în 2014 pentru meritele aduse imaginii României în Norvegia, prin cartea România: O colecție de articole. Nepotul său, Christoffer, a pornit la rându-i pe urmele bunicului său, propunându-și să vadă ce este România astăzi după 30 de ani de la vizita bunicului și să înțeleagă interacțiunea și contribuția la viața socială, politică, economică și culturală din prezent a principalelor etnii ce locuiesc într-una dintre capitalele culturală a Europei.

Punând întrebarea „Este Timișoara un centru multietnic și multireligios funcțional, un model de conviețuire pentru o Europă a minorităților?”, documentarul prezintă, într-o serie de interviuri, noile realități din Timișoara prin ochii lui, vorbind despre tradițiile și obiceiurile diferitelor etnii dar și despre afacerile locale ale celor care s-au stabilit în oraș în ultimii 20-30 de ani, despre gastronomie, meșteșuguri și muzică, despre teatru și artă vizuală, având ca miză înțelegerea și acceptarea diversității, conștientizarea realităților sociale curente și dezvoltarea receptării diversității culturale

Interviuri în ordinea apariției din film: Cristian Rudik – director Opera Română Timișoara, Răzvan și Minh Pata – patroni restaurantul Litle Hanoi, Luciana Friedmann – președinte Comunitatea Evreilor din Timișoara, Ivonne Stoian și Tiberiu Hornung, Paul Baraka – artist plastic grupul Baraka, Dominic Fritz – primarul Timișoarei, Sisad si Sahar – emigranți arabi, Elvisei Pisica – artist rom-transgender, Ovidiu Mihăiță – director Teatrul Auăleu, Suada Agachi – trainer, consultant și specialist în tehnici de citire a chipului, Eduard Agachi – numerolog, Ziad el Massalmeh – președinte Asociației Siria Liberă din Timișoara, Alim Sawfan – imamul moscheii din Timișoara, Ștefan Iordănescu – regizor, Irlo si Lux – artiști graferi, Alexandra Rigler – directorul Centrului de Proiecte al Primăriei Timișoara, Ioan Neag – director Piața Mehala, Corneliu Vaida – activist civic.

Trailer: https://youtu.be/RwOnaBZIiM0

Echipa filmului este formată din: Regizor: Florin Iepan; Producător: Daniel Mitulescu; Producător executiv: Paul Ruben Grec; Director de imagine: Solomie Valentin Ștefan; Montaj: Mihai Dragolea; Prezentator și narator: Christoffer Ekenes Johansen Baltazhar; Compozitor: Ovidiu ‘’Chico’’ Ciupuliga; Copywrite și cercetare: Ștefan Kalman Bot; Director de producție: Paul Ruben Grec; Camera: Solomie Valentin Ștefan și Farkas Pataki; Sunet și montaj sunet: Pop Augustin Cosmin; Grafică: Mihai ‘’Jay’’ Mironenco; Asistent Producție: Alex Mărgineanu; Asistent camera: Vilhelem Andras-Pal; Orchestrația muzicală: Ovidiu ”Chico’’ Ciupuligă și Sebastian Blaj; Generice și animație: Mihai Dragolea și Pop Augustin Cosmin; Imagini arhivă: Mihai Dragolea; .Mixaj sunet: Pop Augustin Cosmin.

Înainte de premiera de la Cinema Victoria, tot pe 19 iulie, de la ora 16:00, va avea loc în sala de teatru a Teatrului Auăleu (Strada Arhitect Laszlo Szekely 1, Timișoara), o masă rotundă despre minorități și schimbul cultural, incluzând tema imigrației.

Filmul s-a aflat și în selecția festivalurilor Caravana Metropolis- cinema în aer liber în Tulcea și Filmul de Piatra în Piatra Neamț, România și în selecția Cine-Eleusis în Elefsina, Grecia și, ulterior premierei, va putea fi vizionat pe platforme online din România și Norvegia.

Detalii despre proiect pe site: https://asociatiametropolis.ro/timisoaramultietnica/ și pe Facebook.

