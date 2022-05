Președinta Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș Florica Chiriță, vizită de lucru la Viena

In cursul zilei de ieri, 23 mai, presedinta CCIA Timis, Florica Chirita, a avut o intrevedere cu doamna dr. Kasia Greco, vicepresedinta Camerei de Comert si Industrie a Vienei.

Discutiile au vizat consolidarea colaborarii intre Austria si Romania, in beneficiul comunitatii de afaceri din ambele parti.

“Austria si Romania, tari cu relatii economice traditionale, ofera oportunitati numeroase, in multe domenii de activitate, dar este nevoie de o mai buna conectare a celor doua comunitati de afaceri, astfel incat potentialul pietelor mentionate sa fie valorificat intr-o mai mare masura”, a declarat presedinta CCIAT.

Urmarea propunerilor de cooperare formulate de CCIA Timis, a fost convenita o agenda de lucru care cuprinde organizarea, atat la Timisoara cat si la Viena, de conferinte tematice si forumuri de afaceri pe domenii de activitate, precum: medical, energie verde, protectia mediului, managementul deseurilor, altele.

In calitatea CCIAT de partener oficial in Romania al Programului EIT Climate Kic, s-a convenit ca una din conferintele tematice sa fie dedicata programului Virtual Power Plant, cel mai mare program de recunoastere a eficientei energetice din Europa Centrala si de Est, testat printr-un proiect pilot in Judetul Timis.

Totodata, partea austriaca a propus realizarea conceptului “Shop-in-Region”, implementat cu succes la Viena si Budapesta, prin replicarea acestuia in Timisoara.

