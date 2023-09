Prilej de înălțare spirituală pentru Titu Bojin și comunitatea din Fibiș! ÎPS Ioan a sfințit biserica ctitorită de fermierul Stelică Mălăiștean

Prilej de bucurie și înălțare spirituală a fost, duminică, pentru Titu Bojin, președintele PUSL Timiș, familia lui, și pentru întreaga comunitate, în comuna Fibiș, Timiș, unde ÎPS Ioan, mitropolitul Banatului, a sfințit biserica din localitate.

“Lăcașul de cult ctitorit de omul de afaceri dr. Stelică Paul Mălăeștean, fermier, reprezintă mulțumirea și iubirea față de Dumnezeu.

Nu ne pierdem speranța atâta timp cât există oameni care reușesc să aducă mulțumiri lui Dumnezeu pentru bunătatea și binecuvântarea Lui!”, este mesajul lui Bojin.

Stelică Mălăeştean este cu siguranţă unicul fermier din România care şi-a construit propria biserică, la fermă, cu sprijinul Mitropoliei Banatului și al ÎPS Ioan.

Pur şi simplu aşa i-a venit să construiască un lăcaş al Domnului, pe proprietatea sa, ceva care să dăinuie în timp. „Nu am visat noaptea să construiesc această biserică, nici nu m-a îndemnat nimeni. Nu am construit-o să epatez. Aşa mi-a venit mie şi am făcut-o. Nu am altă explicaţie. Am vrut să fac ceva trainic, să rămână ceva în urmă, că în rest toate se duc şi m-am apucat de lucru”, a declarat fermierul.

Stelică Mălăeştean este medic veterinar, iar din anii 80, când a absolvit Facultatea de Medicină Veterinară în cadru USAMVB Timişoara, a fost repartizat la ferma de ovine din Fibiş şi aici a rămas.

A venit Revoluţia în 1989, dar nu a părăsit locul. A rămas mai departe şi a reuşit să cumpere câteva hectare de teren. Apoi încet-încet a tot crescut. A achiziţionat pământ şi mai multe oi. O vreme a avut chiar 7.000 de capete. Stelică Mălăiștean este unul dintre fermierii cu care județul Timiș se mândrește și este unicul care a ctitorit o biserică.

