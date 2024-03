Prima maternitate de stat nouă, construită în Timișoara după 50 de ani. CJT a făcut recepția

Consiliul Județean Timiș a preluat oficial noua clădire unde va funcționa Maternitatea Bega, situată lângă Spitalul Județean Timișoara. Investiție realizată cu transfrontaliere România-Ungaria, a costat în jur de 14 milioane de euro și va oferi 124 de paturi. Spitalul trebuie să mai obțină autorizația de funcționare, pentru ca personalul medical și pacienții să poate fi mutați de la clinic Bega. Primul bebeluș se va naște aici, cel mai probabil, la de 1 iunie, de Ziua Copilului.

“Este o perioadă de oportunități extraordinară pentru România. PNRR, programe cu Banca Mondială, programele transfrontaliere. Spitalul Județean le-a accesat pe toate. După ce Consiliul Județean va face intabularea clădirii, noi o vom prelua. Am început deja pregătirea medicală pentru a se muta aici. E nevoie să se instruiască, să se obișnuiască cu noul mediu. Sperăm să începem de Ziua Copilului, la 1 iunie, ne-am dori mult să facem asta. Numărul de paturi rămâne ca și la maternitatea Bega, 126. După mutare, la Bega va rămâne pediatria și serviciul de ORL care funcționează acolo”, a spus Dorel Săndesc, managerul Spitalului Județean din Timișoara.

Este prima maternitate construită în vestul României în ultimii 50 de ani. Lucrările au demarat în vara anului 2021, în urma unei investiții de aproximativ 14 milioane de euro, în cadrul unui proiect transfrontalier România – Ungaria.

“Este unul din cele mai așteptate proiecte, mai ales tânăra generație care așteaptă să aibă parte de o infrastructură medicală bine pusă la punct. O primă piesă a hubului care se va dezvolta în jurul Spitalului Județean prinde contur. Maternitatea Bega are o clădire la standarde europene. În noile condiții oferite bucuria nașterii nu va mai fi umbrită de temerile cauzate de spațiile inadecvate sau de absența unei aparaturi performante. Va fi cea mai modernă maternitate din țară, prima construită în zonă în ultimii 50 de ani”, a declarat Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș.

Noua clinică are regim de înălțime demisol, parter plus patru etaje. Va avea compartimente de fertilizare in vitro, ginecologie, chirurgie laparoscopică și histeroscopică, obstetrică fiziologică și spitalizare de zi, terapie intensivă, secție pentru prematuri, nou-născuți eutrofici, secție ATI, bloc operator, săli de nașteri și camere de gardă. Spitalul va ava și o premieră națională – prima maternitate de stat care va avea ferilizare in vitro. Pentru punerea secției în funcțiune mai trebuie să vină autorizația de Autoritatea Națională pentru Transplant.

