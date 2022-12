Primăria Timișoara are două noi „uzine” de energie verde

Marți, 27 decembrie, consilierii locali din Timișoara au dat undă verde propunerii executivului de înființare a două noi societăți comerciale care se ocupe de sursele de energie verde: Uzina Energetică Timișoara SRL și Uzina Energie Solară Timișoara SRL. Asta după ce, în decursul anului, au fost înființate și alte societăți comerciale cu același scop, doar că acționar în cazul lor este Colterm. De ce au mai fost înființate acum și cele două „uzine”? Pentru „flexibilitate”, spune viceprimarul Ruben Lațcău. Mai exact, pentru a crește șansele obținerii unei finanțări nerambursabile, prin diferite programe europene sau naționale.

Administrator la cele două noi societăți va fi temporar, pentru o perioadă de patru luni, Darius Nicolae Georgiu, vicepreședintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș, care este de altfel și administrator al unei firme care se ocupă de energie din surse regenerabile. Acesta va fi remunerat cu 5.000 de lei pe lună pentru fiecare dintre cele două posturi. Consiliul local va avea, la rândul său, câte doi reprezentanți în adunarea generală a acționarilor. Răzvan Negrișanu (USR) va face parte din ambele, în timp ce liberalii și-au împărțit posturile între Simion Moșiu și Ștefan Sandu. Sediul celor două societăți ar urma să se găsească pe B-dul Take Ionescu, nr. 51, etaj 1, spațiul nr. S8, respectiv spațiul S6.

Deși la vot opțiunile au fost destul de clare, anterior acestuia nu au lipsit discuțiile. Prin „discuții” înțelegem câteva schimburi de replici între Roxana Iliescu (PRO România) și viceprimarul Ruben Lațcău. Pe scurt, prima dorea motivarea deciziei de înființare a celor două „uzine”, iar viceprimarul a încercat să îi ofere răspuns.

Printre altele, Roxana Iliescu a spus: „Le-aș reaminti colegilor mei că în luna aprilie, reprezentanții Municipiului Timișoara au mai făcut 4 rezervări privind înființarea a patru societăți, tot așa, răspundere limitată (SRL – n.r.). După ce au făcut rezervările respective, nu au mers mai departe cu demersul ăsta. S-au răzgândit și, atunci, am votat cu toții înființarea celor cinci SRL-ului, printre care și Energy Prod. (…) Vorbim de nouă societăți. Acum ni se propun cele două proiecte de hotărâre prin care municipiul dorește să înființeze alte două societăți comerciale, în condițiile în care motivează înființarea acestor două societăți comerciale. Printre motive, faptul că municipiul nu ar fi eligibil pentru atragerea de fonduri europene pe proiecte de energie verde.

În același timp, vă reamintesc că, prin Energy Prod s-au depus trei proiecte, unul deja respins – cel privind hidrogenul – , nu știm de celelalte două – parcul fotovoltaic și instalarea motoarelor de înaltă tensiune – în ce stadii sunt. În același timp, municipalitatea, noi toți, am votat depunerea unul alt proiect privind introducerea de hidrogen verde, proiect în valoare de vreo 230 milioane. Aș vrea să ni se motiveze puțin ce se dorește cu înființarea, altor două societăți comerciale. Să înțelegem că nu a fost eligibil municipiul pentru depunerea acelui proiect (cel de 230 de milioane de lei – n.r.)? Sau ce tipuri de proiecte dorește primăria? De ce ar fi nevoie de înființarea altor două societăți?”.

Drept replică, Lațcău a spus: „Astea sunt primele două societăți pe care consiliul local votează să le înființeze, care sunt ale consiliului local și care vor fi în subordinea consiliului local. Noi am dat acordul Coltermului să își înființeze un număr de societăți și să își demareze un număr de proiecte. (…) Încă de la început au fost discuții vizavi de aceste direcții (de dezvoltare a „energiei verzi” – n.r.). Evident că sunt posibilități limitate: fie motoare de înaltă eficiență pentru arderea de gaz care să fie «hydrogen compatible», cu fabrică de hidrogen, parcuri fotovoltaice, energie solară prin panouri sau alte moduri, fie energie geotermală sau ce energii mai avem fezabile. (…) Nu am reușit să ajungem la un acord și au ales să meargă pe o cale proprie, ca Colterm să își depună propriile proiecte, iar ceea ce noi am făcut a fost să le dăm acordul și să nu le punem piedici. (…)

Sunt două tipuri diferite de surse de energie (pentru cele două noi societăți – n.r.). Un tip este sursa prin motoare de înaltă eficiență, care folosesc gaz și sunt compatibile cu hidrogenul, deci în viitor pot să fie convertite, și care produc electricitate și, ca reziduu, agent termic – apă caldă. Un al doilea tip de sursă este panoul fotovoltaic care produce electricitatea. (…) Sunt propuse ca SRL, pot fi foarte ușor reunite într-un SA (societate pe acțiuni – n.r.) sau într-o singură companie. Costurile vor fi foarte reduse, dacă nu chiar iniția suspendate. Proiectele vor fi depuse inițial prin primărie. Este un motiv practic. Ne gândim la flexibilitate. Ghidurile de finanțare sunt încă nepublicate. Trebuie să ne adaptăm în funcție de tipul de finanțare”.

În ceea ce privește proiectul de 230 de milioane de lei, viceprimarul a mai spus că acesta nu a prea mai înaintat. S-au oferit clarificările cerute de minister, dar cam atât.

