Primăria Timișoara nu a predat către CJT rețeaua de troleibuze din Dumbrăvița. Șantierul de extindere a drumului e blocat

Lucrările de extindere a drumului județean care traversează Dumbrăvița și duce la nodul de la Giarmata de pe A1 nu pot avea loc din cauza refuzului primăriei Timișoara de a preda rețeaua de troleibuze din comuna periurbană a orașului către Consiliul Județean Timiș, spune Alin Nica, președintele instituției. El suspectează că de fapt, nu se dorește extinderea în Dumbrăvița. Riscul este pierderea finanțării europene și blocarea un an de zile a șantierului pentru o nouă licitație.

”Piedicile care ni se pun de fiecare dată când solicităm predarea acelei rețele de troleibuz către această idee ne duc. Că nu se dorește efectiv realizarea lărgirii pe intravilanul comunei Dumbrăvița. Aștept să se clarifice acest lucru, tot solicităm PMT predarea acelei rețele de troleibuz fără de care nu putem să începem lucrările și pe acea porțiune și avem dificultăți în relația cu constructorul, care ne acuză că nu i-am predat amplasamentul și de aceea nu poate să facă mobilizarea pe care noi o solicităm pentru a finaliza lucrarea. Și sunt în întârziere lucrările pe această porțiune de drum.

Așteptăm de la Primăria Timișoara și Primăria Dumbrăvița responsabilitate și sunt convins că vom depăși aceste obstacole cât mai curând. Fără să scoatem stâlpii de acolo nu putem să lărgim drumul. E o chestiune foarte simplă și o poate înțelege orice om”, a declarat Nica.

Conform acestuia, a avut loc și o mediere a conflictului, la sediul ADR Vest, care a asigurat managementul atât pentru finanțarea rețelei de troleibuz, dar și pentru proiectul de extindere la partu benzi a drumului județean.

”Noi ne-am întâlnit și în primăvară la ADR Vest și PMT și-a luat angajamentul și atunci că ne va preda această rețea. Nici până acum nu avem acest proces-verbal semnat și, iritați de această tergiversare din partea lor, acum trei săptămâni am solicitat o nouă întâlnire la ADR Vest, mediată de Sorin Maxim. Din nou, viceprimarul Timișoarei ne-a spus că acum semnează procesul verbal. Nici până astăzi, acesta nu a fost semnat de către cei de la Timișoara”, mai spune Nica.

Dar, cu toate aceste enigme legate de rețeaua de troleibuz, constructorul care a câștigat proiectul de extindere nu își face treaba. Dacă nu se rezolvă și se ajunge la o reziliere a contractului, șantierul poate rămâne blocat la stadiul actual vreun an de zile, cât se va face o nouă licitație. Plus, se pierde și finanțarea proiectului.

”Blamez constructorul din punctul de vedere al capacității de mobilizare în teren și de faptul că la toate solicitările noastre nu a răspuns pozitiv. Dacă am rezilia contractul acum, și aici intervin câteva probleme, și de aceea am ieșit public la adresa Primăriei Timișoara și Primăriei Dumbrăvița, dacă reziliem contractul, ei au argumentul și spun «Recunoaștem că nu ne-am mobilizat cum ar fi trebuit, dar dacă am avut tot frontul de lucru, adică și tronsonul din interiorul Dumbrăviței, categoric am fi putut să ne mobilizăm mult mai mult». Nu spun că ar putea să stea în picioare chestiunea asta, dar clar că faptul că Timișoara nu ne-a dat stâlpii acolo, să putem să începem, să facem predarea completă de amplasament… În instanță, dacă nu le dai frontul complet de lucru, ei se pot agăța și au câștig de acolo. E o îndoială rezonabilă de care judecătorul se poate agăța și asta e principala noastră slăbiciune în relația cu acest constructor. În rest avem toate documentele că ei sunt în întârziere cu vreo 200 de zile lucrătoare. Ei spun că pot să refacă graficul și o să accelereze lucrările și vor ajunge la zi. Eu sunt foarte neîncrezător în această perspectivă, dar faptul că PMT nu ne-a predat acei stâlpi… cum poți să lărgești un drum dacă nu scoți stâlpii? PMT ne-a dus cu zăhărelul, ne-a spus că ni-i predă, dar procesul-verbal de predare-primire nu a fost semnat. Dacă reziliem contractul, un an șantierul va rămâne așa cum este acum. Este posibil și să pierdem finanțarea”, a mai subliniat președintele CJT.

