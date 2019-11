Primăria Timișoara vrea să modernizeze clădirea Filarmonicii Banatul în secret?

Sindicatul din cadrul Filarmonicii Banatul Timișoara a organizat o dezbatere publică, miercuri 6 noiembrie, cu privire la proiectul de reabilitare și refuncționalizare a clădirii instituției, la care au participat arhitecți din cadrul Ordinul Arhitecților din România, angajații filarmonicii, directorul Ioan Gârboni și proiectantul, un tânăr arhitect Claudiu Pralea.

Pe proiectul de reabilitare în valoare de 24 de milioane de euro nu s-a făcut dezbatere publică, iar sindicaliștii au aflat din presă, despre acest demers, ceea ce i-a nemulțumit foarte tare. ”De pe site-ul primăriei am aflat că va fi și o parcare, în partea dinspre catedrală, dar care a fost blocată, în urma ultimelor lucrări, făcute la carosabil. Au pus bordură înaltă nu mai avem acces la parcare. Am pus întrebări oficiale și neoficiale și ni s-a răspuns că nu va mai fi parcare, ci acolo va rămâne un spațiu verde. Așadar dacă proiectul nu se respectă încă de la început, atunci cum se va respecta pe parcurs? Vrem să știm clar dacă acustica sălii se va îmbunătăți, ceea este nevoie și de o mărire a scenei. Noi am aflat de proiect din presă”, a spus Dorel Iuga, liderul de sindicat.

Două lucruri i-au interesat în primul rând pe sindicaliștii filarmonicii: dacă proiectul va cuprinde cu adevărat și construcția unei parcări și dacă scena va fi mărită și sala va fi adaptată, în ceea ce privește propagarea sunetului, fiindcă în acest moment sala nu are sunet și nu este adaptată pentru a sală de concerte, fiindcă este mai mult cinema.

Un lucru este clar: se va modifica întreagă construcție, îndeosebi intrarea, unde va fi făcut un corp nou și modern de clădire care să simbolizeze o filarmonică. Vechiul corp de beton se va demola, dar și grădina de vară va fi transformată total, în afară ecranului care va rămâne. Clădirea actualei filarmonici a fost construită în 1930. Proiectul de modernizare va dura doi ani. Așadar nu va fi finalizat până în 2021.

Cu acest prilej, arhitectul Mirel Drăgan, OAR Timiș, a declarat: ”Trebuia o fundamentare a temei care implică a analiză a cerinței și oferirea unor soluții, rezultate în urma discuțiilor cu utilizatorii, fără a puncta doar clădirea, ci arealul. Dacă e vorba de o intervenție care modifică exteriorul clădirii și mai multe corpuri de clădiri, aici regulamentele sunt clare: trebuie să existe un plan urbanistic zonal, înainte de orice fel de intervenție. Atunci se setează niște principii, niște volume și se fac dezbateri publice. E nevoie de transparență, mai ales când intervii la scară mare, iar proiectul de modernizare a clădirii filarmonicii este un proiect mare”.

Proiectantul – arhitectul Claudiu Pralea – a explicat că pe partea de acustică s-a făcut un studiu de sunet, urmează dezbatere cu reprezentanții filarmonicii abilitați, pentru a se găsi soluțiile cele mai bune la refacerea sălii. ”Vom încerca să avem un act cât mai corect și confortabil. Suntem într-o fază incipientă și am înțeles că nu a fost o transparență între proiect și cei care se vor folosi de această clădire. În perioada următoare vom avea mai multe discuții și vom stabili o temă clară. Nu vom putea să proiectăm fără să știm toate datele. Vom discuta pe fiecare situație în parte, dacă scena va fi fixă, dacă se va rabata și se va duce în spate. Sunt discuții care vor avea loc”, a dat asigurări Pralea.

Alin Nanu, violonist, a atras atenția că, dacă proiectul costă 24 de milioane de euro, atunci de ce nu se rade clădirea complet și se poate face alta nouă și modernă. ”Noi, ca artiști, ne interesează sala. Aici s-au făcut o groază de improvizații. Toate sunt aiurea care strică sunetul. Vrem să ni se prezintă studiul de sală, privind sunetul. Avem acest studiu de sală? Noi nu cântăm la boxe și la microfon, nu ne interesează instalația de sonorizare. Aceasta este o sală în care se cântă la rece. Pentru asta este nevoie de un studiu care trebuie făcut mult înainte de a se aplica proiectul de modernizare. Arătați-ne studiul!”

Proiectantul i-a răspuns: ”Există un studiu de sunet, care are 22 de pagini, e în faza de SF – studiu de fezabilitate – dar se va mai face un studiu de sală. Studiu nu e realizat la întâmplare, ci e făcut de o firmă de specialitate. În ceea privește partea de scenă, pardoseală, pereții, tavanul și scaunele – totul se va face ca să existe o bună propagare a sunetului. Inclusiv tavanul nu va mai fi drept, ci cu boltă specială care să propage sunetul către spectatori. Vor fi elemente care vor favoriza sunetul. Din păcate nu se poate dărâma construcția și să se ridice alta nouă, nu se permite așa ceva”, a dat asigurări Pralea.

Surprinzătoare este și declarația directorului Filarmonicii Banatul, Ioan Gârboni: ” Am impresia că în seara aceasta dezbatem doar nişte bârfe, pentru că eu ca director general al Filarmonicii Banatul nu am primit nicio hârtie că ni s-ar lua vreo parcare în urma acestui proiect, nici referitor la suma pentru sală şi nu am primit niciun proiect ca să ştiu despre ce este vorba, asta urmând să se facă în viitor. Despre sumele pe care le negăm sau le renegăm, nu cred că intră în atribuţiile noastre (fiind plătite de municipalitate – n.r.). Suma parte foarte mare, dar nu sunt economist, nu mă pricep, nu mă bag. (…) Nu noi suntem implicaţi în plăţi sau în licitaţii, eu am refuzat categoric orice implicare a mea sau a filarmonicii în licitaţieSuma de studiu privind sala este foarte mare, dar nu sunt în măsură să judec. Nu sunt nici DNA, nici economist, unde nu mă pricep nu mă bag. În legătură cu studiu acustic, înainte de studiu de fezabilitate a mai fost făcute studii de acest gen. Toate modificările care vor fi făcute în sală nu se pot realiza decât după un studiu care să stea la bază și să explice tot ceea ce se va întâmpla. Toți știm că nu avem ecou în sală. Dacă e sala goală, e nevoie de o secundă să o străbată sunetul, când e sala plină avem deloc. Ne trebuie reverberația naturală a sălii. Ce facem cu cutiile de rezonanță, fiindcă sala nu sună, asta e problema noastră”, a fost mesajul lui Gârboni.

Șocantă este intervenția lui Adrian Orza, consilier local.

El a explicat că, la începutul lunii octombrie 2019, consilierii locali au votat în unanimitate proiectul de reabilitare și refuncționalizare a imobilul Filarmonicii Banatul din Timișoara și au fost votați toți indicatorii tehnico-economici, inclusiv suma de bani.

”Toți cei prezenți au votat de bună credință, fiindcă ni s-a spus că e ok și că Timișoara este Capitală Culturală Europeană în 2021. Problema pe care o constat acum este că arhitectul-șef nu avea habar de proiect și aflu cu stupoare că, de fapt, oamenii din filarmonică, profesioniștii care lucrează aici, nici ei nu știu și nu au fost consultați, în legătură cu acest proiect de modernizare a clădirii, iar noi am votat. Am pus carul înaintea boilor și sunt extrem de dezamăgit de modul acesta de lucru. Mi se pare total aiurea, mai ales că tot am proclamat Timișoara – Capitală Culturală Europeană”, a atras atenția Adrian Orza, fostul viceprimar al Timișoarei.

Comentarii

comentarii