Primarul Dominic Fritz, amendat de Tribunalul Timiș cu 460 lei / zi de întârziere, pentru că nu a pus în aplicare o hotărâre judecătorească

Un nou proces pierdut de juristii Primariei Timisoara, intr-un dosar in care s-a reclamat refuzul edilului-sef de a pune in aplicare o hotarare judecatoreasca. Actiunea a fost initiata de Chiritoiu Olga, David Ovidiu si David Ionelia, care au cerut instantei sa-l oblige pe Primarul Municipiului Timisoara sa puna in aplicare a hotarare judecatoreasca, care prevede rectificarea sau anularea partiala a unui PUZ.

“Admite actiunea. Aplica paratului Primarul Municipiului Timisoara o amenda de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de intarziere, care se face venit la bugetul de stat si obliga paratii la plata, catre reclamanti, a unor penalitati de 100 de lei pe zi de intarziere, incepand de la data de 14.11.2021 si pana la indeplinirea efectiva a obligatiei de a opera modificarile in planul urbanistic general, dispusa prin sentinta civila nr. 216/2021, pronuntata in dosar nr. 4279/30/2020 al Tribunalului Timis. Obliga paratii la plata cheltuielilor de judecata catre reclamantii Chiritoiu Olga si David Ovidiu, in cuantum de 2000 de lei”, se mentioneaza in Hotararea 1174/2021, pronuntata in 08.12.2021.

In termenul prevazut de lege, respectiv 5 zile de la comunicare, paratul a si declarat recurs, care va fi judecat de Curtea de Apel Timisoara.

Reclamantii Chiritoiu Olga, David Ovidiu si David Ionelia au depus la Primaria Timisoara, inca din septembrie 2020, o plangerea prealabila formulata impotriva Hotararii Consiliului Local nr. 157/2002 privind aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Timisoara, in care au solicitat rectificarea si anularea partiala a respectivului PUZ.

Cererea lor a fost respinsa, motiv pentru care acestia s-au adresat instantelor de judecata, scrie impactpress.ro.

